Este lunes 9 de marzo, Eugenia “China” Suárez cumplió 34 años y llevó a cabo festejos en Turquía, país donde reside junto a su novio Mauro Icardi y sus tres hijos Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña. Sin embargo, al parecer, las celebraciones y las sorpresas para la actriz siguen. Ahora, en otro continente: Europa. Así quedó demostrado en las últimas imágenes que compartió en su cuenta personal de Instagram donde filtró algunos detalles de lo que fue su lujoso festejo en vuelo privado.

La China Suárez presumió su festejo en un vuelo chárter

Una vez más, la China Suárez irrumpió en la famosa red social de la camarita para ostentar los lujosos regalos que recibió por parte de Mauro Icardi, su actual novio. Esta vez, la artista volvió a encender la cámara de su teléfono celular donde se la ve de lo más acaramelada con el futbolista arriba de una aeronave privada. “Siguen las sorpresas. Te amo”, escribió en una fotografía que difundió donde está sentada sobre el regazo del jugador, mientras que en un costado se puede apreciar una torta de cumpleaños compuesta por crema chantilly y frutillas. A un costado, el infaltable ramo de flores.

China Suárez y Mauro Icardi | Instagram

En otro de los registros que compartió, se la ve radiante ingresar al interior del chárter al compás del Feliz Cumpleaños, en compañía de otros tripulantes del entorno cercano a la pareja. “Un cumple lleno de amor, de sorpresa, de lindos momentos”, escribió acompañando a esta declaración con emojis con una carita rota en llanto y otro de un corazón.

Finalmente, reposteó una instantánea que capturó Icardi dónde está rodeada de un grupo de trece personas. Una vez más, Eugenia posó frente a una torta de crema y frutos rojos, pero ahora en Milano.

La China Suárez mostró la íntima sorpresa que le hizo Mauro Icardi | Instagram

El festejo que organizó Mauro Icardi a la China Suárez

La nueva audiencia de mediación entre Wanda Nara y Mauro Icardi llevó a que la expareja se tenga que trasladar a Italia para llevar a cabo los litigios judiciales de su divorcio. No obstante, el capitán del Galatasaray no estaba dispuesto a que esto opaque el día especial de la China Suárez. Es por esta razón que combinó su agenda para agasajar a su actual novia.

Las redes sociales de ambos se llenaron de fotos donde muestran lo felices que son juntos y que su núcleo íntimo se mantiene más sólido que nunca. “Gracias a todos por un cumpleaños mágico y lleno de amor”, afirmó en su último posteo en su feed, donde cerró los comentarios para que nadie opaque el gran presente sentimental que está viviendo con el nuevo amor de su vida. Por su parte, el exmarido de Wanda Nara sigue llenándola de presentes y detalles para hacerla sentir especial, manteniendo el romanticismo como eje central de su relación.

Así, Mauro Icardi sigue mimando a la China Suárez pese al ruido mediático que sacude a su matrimonio con Wanda Nara. Mientras intenta cerrar un capítulo de su vida con la madre de sus hijas, no pierde el foco en complacer a su “amor de su vida”, aun cuando el pasado se hace presente continuamente. Lejos de bajar el perfil, los tortolitos se muestran cada vez más enamorados y no dudan en expresar públicamente sus sentimientos.

NB