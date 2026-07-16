La historia de amor del Chino Darín y Calu Rivero: unidos por una foto de CARAS, meses intensos y un final abrupto

El Chino Darín ha consolidado una de las parejas más conocidas, y buscadas, del ambiente junto a Úrsula Corberó. Una relación que, sin dudas, encontró su gran desenlace con el nacimiento de su primer hijo, Dante. Algo similar ocurre con la familia que formaron Calu Rivero y Aíto de la Rúa, padres de Tao y Bee. Sin embargo, algo que quizás no muchos recuerdan, es que, hace algunos años, el hijo de Ricardo Darín y la actriz que ahora vive en Uruguay protagonizaron un intenso, fugaz e inesperado romance que fue descubierto por la revista CARAS.

Así fue la historia de amor de El Chino Darín y Calu Rivero

Para hablar del romance entre el Chino Darín y Calu Rivero hay que viajar trece años en el tiempo. El 5 de abril del 2013, revista CARAS los encontraba infraganti, mientras hacían los trámites correspondientes para abordar un avión en Ezeiza. “Romance confirmado”, se leía en la tapa, que daba fecha y hora exacta del momento de la imagen y explicaba que ambos habían partido con rumbo a Madrid, para participar del estreno de una película en la que ambos habían participado: “Tesis sobre un homicidio”

La tapa de revista CARAS.

Una vez que se publicó la revista, las especulaciones desaparecieron y dieron lugar a unas confirmaciones que llegaron más rápido de lo esperado, quizás ante la contundencia de las pruebas. Así, se supo que el Chino Darín y Calu Rivero se habían conocido en 2010, que primero fueron amigos y, algunos años después, ambos ya solteros, volvieron a encontrarse en otro plan.

Fue el propio hijo de Ricardo Darín el que se encargó de aclarar la situación, con una entrevista a Revista Luz. "Esta es una historia inesperada, que surgió de forma espontánea y muy natural. Nuestro primer encuentro fue en la novela "Alguien que me quiera" y enseguida nos hicimos muy amigos. Ella estaba de novia, yo en otra y, cuando terminó la tira, quedamos en contacto. Cada tanto hablábamos o nos veíamos en eventos sociales, pero siempre en tono de amigos. Hasta que un buen día nos reencontramos desde otro lugar", declaró en ese entonces.

La página doble de revista CARAS. De un lado el Chino Darín.

Del otro lado, Calu Rivero.

El abrupto final de la relación entre el Chino Darín y Calu Rivero

Lamentablemente, y a pesar de que tras las primeras fotos la pareja tuvo cada vez más presencia en eventos, la relación se terminó ocho meses después. En noviembre de ese mismo año, se confirmó que estaban separados. "Es cierto, estoy separada. Sí", le dijo la propia Calu Rivero a Infama y enseguida se encargó de aclarar que se tenían mucho respeto y que el cariño seguía intacto.

En cuanto a los motivos, no hubo muchas explicaciones, o al menos ninguna concreta. Calu Rivero manifestó que no hubo terceros en discordia y que simplemente se trató de un desgaste, porque la relación "ya no daba para más". Una frase ambigua que sirvió para terminar con las preguntas al respecto, pero que no aclaró demasiado.

Calu Rivero se encargó de anunciar la separación.

Hoy en día, poco queda de aquella relación. El Chino Darín y Calu Rivero no se siguen en redes sociales, ni comparten eventos ni momentos de ningún tipo. Queda claro que ambos siguieron caminos completamente diferentes, dejando al romance que vivieron como uno de los tantos capítulos curiosos de la farándula del país.