Ricardo Darín se emocionó al hablar de su nieto Dante: "No puedo vivir sin mis amores"

Ricardo Darín fue invitado a la nueva temporada de Historia de nuestro cine, donde brindó una entrevista tras la emisión de Truman en la pantalla española. El artista repasó distintos momentos de su exitosa trayectoria y también se refirió a su familia.

Las emotivas palabras de Ricardo Darín sobre su nieto Dante y sus seres queridos

Ricardo Darín volvió a conquistar al público español con su talento y también con su costado más personal. El reconocido actor argentino fue invitado a la nueva temporada de Historia de nuestro cine, el ciclo español dedicado a repasar grandes películas y figuras de la cinematografía.

La película Truman dirigida por Cesc Gay ocupa un lugar importante en la carrera de Ricardo Darín. Con su interpretación de Julián, el protagonista de la historia, el actor ganó popularidad en el cine español y logró llevarse el Premio Goya a Mejor Actor Protagonista en 2016, uno de los reconocimientos más importantes de España.

Ricardo Darín

Durante su paso por el programa, Ricardo Darín repasó diferentes aspectos de su extensa carrera y habló sobre los desafíos de la actuación. Sin embargo, también hubo espacio para una faceta mucho más íntima, cuando se refirió a las personas que ocupan un lugar fundamental en su vida.

En ese momento, el actor se emocionó al hablar de sus afectos y, especialmente, de su familia. Entre ellos mencionó a su nieto Dante, además de su esposa Florencia Bas, sus hijos, Clara y Chino Darín. "No puedo vivir sin mis amores, mi mujer, mis hijos, mi nieto, mi nuera, mis amigos, mis amigas, mis sobrinos. No puedo vivir sin ellos", expresó a corazón abierto.

Con estas sentidas palabras, Ricardo Darín dejó en claro la importancia que tienen los vínculos personales en su vida más allá de la exposición y del reconocimiento que consiguió a lo largo de décadas de carrera en el arte y la actuación.

Ricardo Darín profundizó sobre su rol como actor de cine

Por otro lado, Ricardo Darín se refirió a su profesión y explicó cómo es para él enfrentarse al trabajo frente a una cámara, especialmente en el cine. Con la experiencia de una extensa trayectoria, el protagonista de exitosas películas destacó la particular metodología que implica construir una historia y darle vida a un personaje.

"Hay algo en relación con la cámara en el cine que es fundamental. Es un trabajo muy difícil para el actor en sí por la metodología de trabajo, por lo parcial de la construcción", comenzó en el ciclo Historia de nuestro cine. En ese sentido, Ricardo Darín comparó el proceso de filmación con un rompecabezas que debe construirse progresivamente, teniendo en cuenta que las escenas no siempre se graban en el orden en el que finalmente aparecen en pantalla. "Normalmente por temas de locación saltamos en el tiempo", agregó.

Ricardo Darín

Ricardo Darín explicó que esta dinámica representa uno de los grandes desafíos de su profesión, ya que debe conocer profundamente a su personaje para poder interpretar cada momento de la historia, incluso cuando las escenas se filman de manera desordenada. "El arco evolutivo del personaje lo tomamos al principio, en la mitad y al final, y a lo mejor todo eso hay que hacerlo el mismo día", contó.

Por esta razón, Ricardo Darín destacó que esa construcción requiere mucho más que aprender un texto o conocer las características de su papel. "Hay que tener un mapa emocional e intelectual del personaje que es bastante claro más allá de lo que uno afina con el director y los compañeros", expresó.

Finalmente, Ricardo Darín destacó cuál considera que es uno de los elementos fundamentales a la hora de interpretar y conseguir que el público crea en aquello que sucede frente a la pantalla. "Una de las cosas más importantes de la interpretación, es el pensamiento. La obligación de hacer creer que lo que estoy diciendo lo estoy pensando en el momento", concluyó.

De esta manera, Ricardo Darín volvió a conectar con el público español, que desde hace años sigue de cerca su camino profesional, y se emocionó al hablar de su nieto Dante y del resto de su familia. Su participación en Historia de nuestro cine permitió así conocer otra mirada sobre algunas de las claves de su carrera, al mismo tiempo que dejó ver su costado más sensible al referirse al hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó.