Ricardo Darín, a sus 69 años: "Florencia es la razón por la que nuestra familia siguió adelante"

Durante su paso por el programa Sukha de la televisión española, en plena gira internacional con la obra teatral Escenas de la vida conyugal junto a Andrea Pietra, Ricardo Darín se abrió como pocas veces y regaló una charla cargada de honestidad sin filtros. A sus 69 años, el actor repasó con absoluta naturalidad los ejes centrales de su vida privada, el orgullo por su familia y los pequeños grandes secretos que sostienen una de las parejas más queridas del espectáculo.

Ricardo Darín y Florencia Bas, 38 años juntos

Ricardo Darín: Una mirada sin filtros sobre la paternidad

La entrevista arrancó cuando la conductora le consulta qué consejo le daría a su hijo, el Chino Darín, flamante padre junto a la actriz española Úrsula Corberó. Lejos de adoptar un rol de maestro o de repartir manuales de crianza, la respuesta del actor fue contundente y descolocó a todos con su gracia habitual: "No, yo no le puedo dar consejos a nadie porque yo soy un desastre".

Florencia Bas y Ricardo Darín junto a el Chino Darín y su mujer, Ursula Corberó, actuamente padres de Dante

Con total humildad, el protagonista de tantas joyas del cine nacional desdramatiza el rol de padre orientador. Para él, la vida familiar transita por andariveles impredecibles donde nadie tiene la verdad absoluta. En lugar de bajar línea, el artista prefiere celebrar el presente de su hijo desde la complicidad y el afecto genuino, reconociendo que su propio recorrido como padre y cabeza de familia se sostuvo siempre gracias a la fortuna de estar excelentemente acompañado en el día a día.

Florencia Bas: El pilar fundamental y el motor de la familia

El momento más alto y emotivo de la charla llegó cuando el intérprete elogió sin reservas a su compañera de toda la vida, Florencia Bas. Con la mirada brillante y una profunda admiración reflejada en cada gesto, confesó a corazón abierto: "Tengo muchísima suerte en mi vida, me he encontrado con una mujer que es todopoderosa; no solo es inteligente, amable, genial, simpática y con gran sentido del humor, sino que además es la razón por la que nuestra familia siguió adelante".

Lejos de adjudicarse méritos propios por la estabilidad y el éxito del clan Darín, el actor le cedió todo el crédito a su esposa, convirtiendo su declaración en un homenaje público inolvidable. Entre risas y con esa picardía que lo caracteriza, remató sobre la interna hogareña: "Habría que preguntarle a ella qué es lo que hay que hacer", dejando en evidencia una complicidad intacta que cautivó tanto a los presentes en el estudio como a los espectadores del otro lado de la pantalla.

Ricardo Darín: La regla de oro para los vínculos y el diálogo directo

Hacia el final del mano a mano, la conversación derivó hacia los secretos de un vínculo duradero y la necesidad de mantener la armonía cotidiana. Lejos de esquivar los temas complejos, el invitado compartió su filosofía personal para evitar que los pequeños cortocircuitos escalen hasta volverse un problema insostenible en el matrimonio y en la convivencia diaria.

Ricardo Darín sobre Florencia Bas: "Tengo muchísima suerte, me he encontrado con una mujer que es todopoderosa"

Para Darín, la prevención mediante la palabra es el único camino válido: "Lo que sí me parece que me atrevería a decir es que hay que hablar, hay que hablar, hay que poner todo sobre la mesa". Asimismo, advirtió con una metáfora sobre los conflictos postergados: "Apenas empiezan a aparecer las cuestiones, hay que plantearlas, porque si no eso se transforma en un rulo que después se hace gigante, se transforma en algo pesado que ya no se puede poner sobre la mesa porque la mesa se parte". Una lección de vida simple, directa y sin vueltas que resume la sabiduría de Ricardo Darín.