Ricardo Darín: “Mis papás trabajaban con el padre de Norma Aleandro, Don Pedro. De ahí viene nuestra relación de toda la vida”

Ricardo Darín se permitió volver a su infancia y recuperar algunas de las historias que marcaron sus primeros años. Durante una charla en ALAMESA, el programa de streaming de Vorterix, el actor habló de aquel “Ricardito” que creció en pleno Once, rodeado de su familia y de un mundo artístico que desde muy temprano formó parte de su cotidianeidad.

Ricardo Darín visitó ALAMESA

Entre recuerdos de su casa, sus padres, su hermana y su abuela, el actor reconstruyó una infancia en la que el trabajo llegó cuando todavía era muy chico. También repasó las particularidades de haber crecido cerca de actores y actrices, en un ambiente que para él nunca tuvo el carácter de un lugar ajeno, sino que fue parte natural de su vida.

El origen de la relación de Ricardo Darín y Norma Aleandro

Los primeros pasos de Ricardo Darín frente a una cámara estuvieron ligados directamente a su familia. Sus padres también trabajaban como actores y, durante aquellos años, compartían proyectos con Pedro Aleandro, el padre de Norma Aleandro. De aquella relación profesional entre sus padres nació un vínculo que se extendió durante décadas con la reconocida actriz.

Ricardo Darín recordó sus inicios

“Mis papás trabajaban con el padre de Norma Aleandro, Don Pedro. De ahí viene nuestra relación de toda la vida”. En ese contexto también recordó El matrimonio joven, el programa en el que trabajaban sus padres junto a Don Pedro. Aquella primera aparición ocurrió cuando tenía apenas dos años y medio, aunque le quitó importancia como antecedente de su carrera. Para él, el verdadero comienzo llegó algunos años después, cuando empezó a trabajar de manera más frecuente en televisión.

Así fue la infancia de Ricardo Darín

Ricardo Darín creció en Hipólito Yrigoyen y Rioja, en pleno Once, en una época muy diferente a la actual. Recordó una infancia marcada por la calle y la vereda, con los chicos del barrio en contacto permanente con la llegada de los ómnibus del interior y el movimiento de una zona que funcionaba como punto de llegada para muchas personas. En su casa vivía con sus padres, su hermana y su abuela Juana. El departamento era pequeño y compartía habitación con su hermana, con quien dormía en una cucheta.

Ricardo Darín repasó sus vínculos

Pero si hubo algo que hizo que la actuación se sintiera natural para él fue el entorno en el que creció. “Como yo me crié dentro de un ambiente de actores y actrices y todos amigos de mis padres y demás, que los conocía, mi incursión era muy normal”, explicó. Por eso, cuando comenzó a trabajar con mayor frecuencia no sentía que estuviera entrando a un universo desconocido. Según recordó, para él un estudio de televisión era “una prolongación del living de mi casa”.

El humor que heredó de su mamá y los valores que conserva

La influencia de sus padres también apareció en otros aspectos de su personalidad. Ricardo Darín contó que su padre, escritor y poeta, solía escribir poemas, leérselos y pedirle que fuera él quien les pusiera título. De aquella relación recordó una frase que resume la particular manera en la que fue tratado durante su infancia: “Mi viejo no me trataba como un niño, me trataba como un adulto”.

Ricardo Darín es uno de los actores más respetados de esta generación

El humor, en cambio, lo relacionó principalmente con su madre. Según contó, ella lo hizo atravesar situaciones tan insólitas durante su adolescencia que terminó perdiendo “el miedo al ridículo”. Al mirar hacia atrás, Ricardo Darín también reconoció algunas enseñanzas familiares que permanecieron con él: desde la idea de que “la comida no se tira” hasta la importancia de mantener un pensamiento crítico independiente. Así, esta mezcla de experiencias le dieron identidad a aquel pequeño “Ricardito” que hoy se convirtió en una de las estrellas más grandes del país.