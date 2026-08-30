La nueva vida de Úrsula Corberó y el Chino Darín: "Full time"

A seis meses de haberse convertido en padres por primera vez, Úrsula Corberó y el Chino Darín atraviesan una nueva etapa en su vida cotidiana. La llegada de su bebé implicó cambios en sus rutinas y en la manera de organizar sus días, mientras ambos se adaptan a la crianza y disfrutan de esta faceta hasta ahora desconocida para ellos. A través de sus redes sociales, la pareja de actores compartió algunos momentos de su intimidad y mostró cómo transitan estos primeros meses como padres, en pleno cierre del verano europeo.

El tierno álbum de fotos de Úrsula Corberó y el Chino Darín junto a su hijo Dante

“Full time papis”. Así tituló Úrsula Corberó el tierno álbum de fotos que compartió en su cuenta personal de Instagram, donde se mostró junto a su bebé de seis meses, Dante, y el Chino Darín en su casa de Barcelona. La actriz armó un dump con algunos de los momentos más especiales de su maternidad, a través de postales que despertaron suspiros entre sus más de 19,1 millones de seguidores.

Dante, el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín | Instagram

El carrusel comenzó con una foto de Dante de espaldas, dentro de la bañadera. “Encuentre el corazón”, escribió Úrsula en sus historias, donde reposteó la imagen y desafió a sus seguidores a descubrir la tierna forma que se dibujaba sobre la cabecita del bebé. En la siguiente postal, mostró una camilla de pilates, dejando entrever que el ejercicio también forma parte de su rutina diaria.

Luego compartió una imagen de ella tomando agua en un vaso de vidrio traslúcido mientras amamantaba a su hijo. La escena dejó en primer plano uno de los momentos de mayor conexión entre madre e hijo y, al mismo tiempo, reflejó parte de su rutina durante la lactancia.

Úrsula Corberó junto a su bebé Dante | Instagram

En otra de las fotografías, la actriz apareció con Dante en brazos, recostada sobre el sillón de su living. También hubo lugar para la dinámica del home office: mientras el intérprete trabajaba frente a su computadora portátil, alrededor se podían ver pequeños sonajeros y juguetes del bebé. La escena se completó con el almuerzo de Úrsula, que eligió una opción saludable con tostadas, huevos fritos y palta.

Entre las postales también apareció una selfie de la actriz por las calles de España. Para la ocasión, lució un conjunto negro de remera y calza corta, que combinó con anteojos de sol grandes y oscuros. “Muy morfable todo”, comentó el hijo de Ricardo Darín aportando una cuota de ternura.

La alimentación de Úrsula Corberó y el Chino Darín | Instagram

La intimidad de Dante, Úrsula Corberó y el Chino Darín: juegos y una foto que despertó suspiros

Una de las imágenes más significativas fue la del Chino Darín jugando con Dante sobre la cama matrimonial. La dulce escena llamó especialmente la atención porque la pareja suele mantener su vida privada y su intimidad alejadas de la exposición pública, por lo que estas pequeñas postales de su día a día adquieren un valor especial para sus seguidores.

Úrsula Corberó | Instagram

El álbum también incluyó una foto de Úrsula junto a una amiga, disfrutando de un momento de descanso y tomando sol en el patio de su casa. Sin embargo, la última imagen fue, sin dudas, una de las más tiernas: un primerísimo primer plano de la boca de Dante, donde se podían ver sus dos primeros dientitos.

Dante, el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín | Instagram

Con este álbum, Úrsula Corberó dejó ver una pequeña parte de la intimidad que construyó junto al Chino Darín desde la llegada de Dante. De esta manera, la actriz mostró que su nuevo presente se compone de proyectos laborales, actividades físicas en su casa y compartir miles de momentos junto a su bebé de seis meses y su pareja.