Ricardo Darín se sinceró sobre su hijo, el Chino Darín y la vida en su casa: “Él colabora muchísimo con la limpieza, yo soy más vago”

Ricardo Darín siempre ha mantenido un perfil bajo cuando se trata de su vida privada. Aunque en contadas ocasiones comparte detalles de su intimidad familiar, años atrás brindó una entrevista en la que habló sobre la dinámica cotidiana que mantenía junto a su esposa, Florencia Bas, y sus hijos, Chino y Clara Darín, cuando los cuatro aún vivían bajo el mismo techo.

Ricardo Darín

Durante aquella conversación, Ricardo Darín repasó cómo se repartían las tareas del hogar, quién asumía cada responsabilidad y qué papel tenía cada integrante de la familia. Incluso, entre risas, reconoció cuál era su aporte en la rutina doméstica y destacó la colaboración de su hijo mayor.

Así se dividían las tareas en casa de Ricardo Darín

Al recordar cómo se organizaban en casa, Ricardo Darín explicó que cada integrante de la familia tenía un rol definido según sus habilidades. Florencia Bas se ocupaba de la cocina, una tarea que, según el actor, desempeñaba de manera excepcional. "Ella cocina demasiado bien. Se las ingenia para reciclar comida y convertirla en manjares, lo cual es un privilegio", aseguró.

Ricardo Darín y Chino Darín

En cuanto al resto de las tareas, destacó especialmente la participación de su hijo, el Chino Darín: "Él colabora muchísimo con la limpieza. En ese sentido soy el más vago, pero acompaño en algunas cosas que se me dan bien, como barrer", confesó, dejando en claro que todos aportaban para mantener el orden del hogar.

La clave de Ricardo Darín para una buena convivencia

Durante la entrevista, Ricardo Darín también contó que la casa donde crió a sus hijos era grande y demandaba un importante trabajo de mantenimiento, por lo que la colaboración de toda la familia era fundamental para llevar adelante las tareas cotidianas.

Ricardo Darín y Chino Darín

Además de la organización del hogar, el actor recordó que en su familia existía una fuerte conciencia sobre el cuidado de los recursos. "No tiramos absolutamente nada. Tenemos conciencia de que los insumos no sobran", afirmó. Entre las responsabilidades compartidas y los momentos de ocio, que incluían partidas de ping pong, juegos de cartas, películas y música Así, Ricardo Darín describió una convivencia en la que el trabajo en equipo formaba parte de la vida cotidiana.