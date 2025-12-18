Christian Petersen, en terapia intensiva: qué es la fibrilación auricular y todo lo que se sabe sobre su salud

Christian Petersen permanece internado en estado crítico en el Hospital Dr. Ramón Carrillo, en la ciudad de Neuquén, luego de haber sufrido una grave descompensación cardíaca durante una excursión en la Patagonia. Su pronóstico es reservado y el cuadro estaría vinculado a una fibrilación auricular.

Todo lo que se sabe sobre su salud de Christian Petersen

Según informó Pía Shaw en A la Barbarrosa (Telefe), el episodio ocurrió mientras Christian Petersen participaba de una excursión de ascenso al volcán Lanín, actividad que contaba con el correspondiente registro en el Parque Nacional Lanín. Durante el recorrido, el guía advirtió que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas y dio aviso inmediato a los guardaparques. De forma urgente se activó el protocolo de rescate y el chef fue asistido para descender de la montaña, sedado, y trasladado en ambulancia al hospital de Junín de los Andes.

Una vez allí, los médicos detectaron una arritmia cardíaca severa, motivo por el cual, tras lograr estabilizarlo, decidieron derivarlo a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Neuquén. Tal como informaron desde el Ministerio de Salud provincial, actualmente, Christian Petersen se encuentra con "un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua".

Durante su internación en el Hospital Dr. Ramón Carrillo, el cocinero requiere asistencia respiratoria mecánica, se encuentra ventilado y hemodinámicamente inestable. Además, su tratamiento incluye medicamentos vasoactivas por una arritmia persistente.

Qué es la fibrilación auricular

Tal como revelaron los medios neuquinos, se cree que el cuadro que afecta al chef estaría vinculado a una fibrilación auricular, un trastorno del ritmo cardíaco que se caracteriza por latidos irregulares y desordenados. Esta afección ocurre cuando las aurículas, las cavidades superiores del corazón, pierden su ritmo normal y laten de manera caótica, lo que impide que el corazón bombee la sangre de forma eficiente.

De acuerdo con especialistas de Mayo Clinic, la fibrilación auricular puede provocar complicaciones graves si no se trata a tiempo, como la formación de coágulos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y descompensaciones generales, especialmente en situaciones de esfuerzo físico extremo.

Cabe mencionar que por el momento, ningún familiar de Christian Petersen se expresó públicamente sobre el estado de salud del chef y los partes médicos son emitidos por el Ministerio de Salud de Neuquén junto al Hospital Dr. Ramón Carrillo.