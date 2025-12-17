Anibal Pachano reveló cómo avanza su grave enfermedad: "Yo tengo que llegar a ser abuelo"

CARASTV

Aníbal Pachano atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida y decidió contarlo con absoluta honestidad. El artista confirmó que el cáncer volvió a aparecer y detalló cómo avanzó la enfermedad en los últimos meses. “Se me disparó nuevamente el cáncer”, explicó, al contar que pasó del pulmón al cerebro y luego a la suprarrenal derecha, con compromiso también en el hígado. Actualmente se encuentra en tratamiento y realizando quimioterapia. A pesar del diagnóstico, asegura sentirse fuerte y acompañado.

El tratamiento está a cargo de un equipo médico integrado por profesionales del Fleni y de la Fundación Favaloro. Pachano destacó especialmente el trabajo conjunto de los especialistas que lo atienden y lo contienen en cada etapa. “Armé un equipazo de médicos que me cuidan y me atienden maravillosamente”, señaló. Dentro del cuadro general, hubo una noticia alentadora tras la cirugía: la lesión estaba encapsulada. Esa información le permitió afrontar el proceso con mayor tranquilidad.

Aníbal Pachano en +CARAS

Aníbal Pachano habló de su salud en CARAS TV con Héctor Maugeri

En una entrevista íntima con Héctor Maugeri para +CARAS, Aníbal dio los primeros detalles de esta nueva etapa. Allí contó que una caída fue el detonante que derivó en estudios más profundos. “Me golpeé, me hicieron una tomografía y ahí saltó un punto arriba del riñón”, relató. Luego, un estudio PET confirmó que la enfermedad había avanzado hacia la suprarrenal. Lejos de paralizarse, decidió enfrentar la situación con determinación.

“Venía en camino un ángel y dije: ‘No, yo no me voy a ir. Voy a lucharla’”, expresó con convicción. Tras la operación, volvió a su casa a los pocos días y comenzó a prepararse para retomar la quimioterapia. Además del abordaje médico, destacó el acompañamiento emocional y espiritual que recibe en Fundación Salud. Allí trabaja la armonización, la meditación y la escucha del cuerpo. “No me quedo en el por qué, voy en la búsqueda del para qué”, afirmó en +CARAS.

Semanas después, Aníbal Pachano actualizó su estado en La mañana con Moria

Hace unas semanas, Aníbal Pachano volvió a hablar de su estado de salud en La mañana con Moria. En esa charla confirmó que continúa con la quimioterapia y que se siente estable. “Estoy en tratamiento, pero estoy fenómeno”, dijo con serenidad. Contó que aprendió a no asustarse frente a los efectos y a ocuparse de estar bien atendido. También remarcó la importancia de la terapia y de permitirse estar acompañado cuando lo necesita.

La llegada del bebé de Sofía Pachano está prevista para el verano

El momento más emotivo llegó al hablar de su hija Sofía y de la llegada de su primer nieto este verano. “Yo tengo que llegar a ser abuelo”, confesó, emocionado. El embarazo se convirtió en una verdadera inyección de vida y en una motivación diaria. “Ver la panza, saber que está bien, que está acompañada, me da fuerza”, aseguró. Hoy, Pachano sostiene que seguir activo, creativo y en movimiento también es una forma de sanar. Con resiliencia y esperanza, su objetivo es claro: llegar a esa nueva etapa y disfrutarla plenamente.