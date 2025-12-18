La historia de amor de Christian Petersen y Sofía Zelaschi: el flechazo en un programa, un trabajo que los volvió a unir y una boda soñada

Christian Petersen y Sofía Zelaschi protagonizan una historia de amor que comenzó con un flechazo en un programa, se fortaleció con un proyecto laboral compartido y alcanzó su punto más alto en una boda soñada. La pareja construyó un recorrido marcado por la cocina, el trabajo en común y la decisión de dar un paso definitivo en su relación.

Del primer flechazo a los proyectos juntos, la historia de amor de Christian Petersen y Sofía Zelaschi

Christian Petersen y Sofía Zelaschi iniciaron su vínculo en televisión, lo consolidaron en un trabajo que los volvió a unir y celebraron su unión con una boda que reflejó el camino recorrido. La relación se transformó en un ejemplo de cómo la pasión por la gastronomía y los proyectos compartidos pueden convertirse en una historia de amor.

Christian Petersen y Sofía Zelaschi

Durante las grabaciones de El Gran Premio de la Cocina, en 2018, donde el chef era jurado, conoció a la joven como una de las participantes del programa. Aunque ella no ganó el certamen, el vínculo entre ambos se mantuvo más allá de las cámaras. Ese primer encuentro marcó el inicio de una conexión que, con el tiempo, se transformó en una relación sólida.

Tras el concurso, Christian Petersen y Sofía Zelaschi volvieron a encontrarse en un proyecto laboral vinculado a la cocina. Esa segunda oportunidad de compartir tiempo y experiencias reforzó el vínculo. La gastronomía, que fue el punto de partida, se convirtió también en el espacio donde lograron consolidar su relación a inicios de 2020.

Christian Petersen y Sofía Zelaschi

Como en toda relación, hubo etapas de distancia. En 2021 se habló de una separación, aunque el tiempo y los proyectos en común los volvieron a acercar. La historia de los cocineros atravesó distintas etapas, pero siempre encontraron la manera de seguir adelante. Ese recorrido, con sus pausas y reencuentros, fortaleció la relación y los llevó finalmente a la decisión de casarse.

Christian Petersen y Sofía Zelaschi

La increíble boda que protagonizaron Christian Petersen y Sofía Zelaschi

Después de cinco años juntos, Christian Petersen y Sofía Zelaschi decidieron dar el paso definitivo. El 18 de abril de 2025 celebraron su boda en San Isidro, rodeados de familiares y amigos. Uno de los aspectos más comentados fue el ramo de la novia, que se destacó por su originalidad; la chef eligió un ramo de calas verdes junto con ramas de apio y una flor metálica que tenía grabada la palabra “Recuerdo”.

La pareja compartió su felicidad en un evento que reflejó la importancia de la unión y el compromiso. Sin duda alguna, la boda fue el punto culminante de un recorrido que incluyó un flechazo inicial, un reencuentro laboral y la decisión de construir un futuro en común. La pareja se consolidó como una de las más comentadas dentro del mundo de la gastronomía y el espectáculo argentino.

Christian Petersen y Sofía Zelaschi

Christian Petersen y Sofía Zelaschi construyeron una historia de amor que tuvo su inicio en un flechazo, se fortaleció con un trabajo que los volvió a unir y alcanzó su punto más alto en una boda soñada. El recorrido de la pareja refleja un camino compartido que combina vida personal y proyectos en común.

VDV