Los motivos por los que Christian Peterson viajó al Sur: nuevo estilo de vida y la búsqueda por vencer la obsesión al trabajo

Christian Petersen sufrió un grave episodio mientras realizaba una excursión en Neuquén y ahora pelea por su vida, internado en terapia intensiva.. Su presencia en el lugar no fue casual, sino que tiene que ver con la búsqueda de un rotundo cambio de vida, dejando atrás, al menos en la medida de lo posible, las preocupaciones, la exposición mediática y la obsesión por el trabajo.

La Patagonia como refugio para frenar el ritmo

La Patagonia apareció como un refugio posible para ese replanteo. Lejos del ruido de la ciudad y de las obligaciones diarias, Petersen buscó en el paisaje del sur un entorno que le permitiera reconectar con lo esencial, bajar revoluciones y dedicarse tiempo a sí mismo. No se trató de un viaje turístico más, sino de una experiencia pensada como un punto de inflexión personal.

Christian Petersen se descompensó durante una excursión al Lanín

En su entorno cercano reconocen que, desde hace tiempo, el cocinero venía reflexionando sobre su vínculo con el trabajo. La exigencia permanente, la falta de descanso y una lógica de productividad constante habían comenzado a pasarle factura. El viaje surgió entonces como una forma concreta de poner un límite y ensayar un estilo de vida más equilibrado, donde el trabajo no ocupara todo el espacio.

Petersen decidió tomarse un respiro laboral

El Sur ofrecía, además, una conexión especial con la naturaleza y con una idea de vida más simple. Cocinar sin apuros, compartir momentos cotidianos, caminar, observar el entorno y recuperar hábitos que suelen quedar relegados en la vorágine urbana fueron parte de ese plan. Petersen no buscaba desconectarse por completo, sino cambiar la forma de habitar el tiempo.

Un paisaje que muchas veces

La decisión de viajar también estuvo atravesada por una reflexión más profunda: la necesidad de frenar antes de que el cuerpo lo obligara. En entrevistas previas, el chef había hablado de la dificultad de delegar y de la presión que implica sostener múltiples proyectos al mismo tiempo. El viaje al Sur funcionó como una señal de alerta y, a la vez, como una oportunidad para escuchar esas advertencias internas.

Christian Petersen pelea por su vida: está internado en estado crítico en Neuquén

Un viaje atravesado por la salud

Sin embargo, lo que comenzó como una búsqueda de calma terminó adquiriendo otra dimensión. Durante su estadía en la Patagonia, Petersen atravesó un episodio de salud que derivó en que hoy, su vida, corre serio riesgo.

Un nuevo estilo de vida

Petersen continúa internado en terapia intensiva, bajo estricta observación médica. En el primer parte médico oficial se destaca: "Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”"

BR