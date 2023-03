Cinthia Fernández apuntó contra su ex por la cifra millonaria que le debe: “El rata es como los chorros, solo que son chorros de sus hijos”

Luego de que se haya divulgado la noticia que aseguraba que Fabián Cubero le debía a Nicole Neumann 900 mil pesos en carácter de la cuota alimentaria de sus hijas, Cinthia Fernández no tardó en salir a opinar. Es que la panelista siempre tiene una lengua muy filosa para hablar de muchos temas ajenos, pero esta vez le toca opinar desde un lugar muy cercano, ya que está en una guerra sin fin con el padre de sus hijas, Matías Defederico, por la misma razón.

En un móvil con Intrusos, Cinthia comenzó explicando el proceso legal a la hora de un incumplimiento con la cuota de alimentos: “Cuando un papá es deudor, van saliendo medidas como la quita del registro, prohibir salir afuera. Y hay medidas más fuertes que se aplican en casos ya evidentes, como es el mío, a mí me debe 10 millones de cuota alimentaria”.

Cinthia Fernández y sus hijas.

La panelista continuó revelando que Defederico le pidió que le pague el alquiler donde vive con sus tres hijas, así como también declaró: “Si ustedes supieran el nivel de respuestas violentas que tengo por parte de él, cuando planteo algo, no tienen idea. Yo viví en una pareja con violencia de género, física, psicológica, y ahora económica”.

“La obra social la pago yo. Me enteré que ya no teníamos por mail”, siguió revelando Fernández, dando a conocer que solo recibe 55 mil pesos por las tres niñas que tienen juntos.

Cinthia Fernández y sus hijas.

Sin filtro, la panelista no se guardó nada y acusó a su ex de pedirle los recibos de las compras, para comprobar que en verdad estaba gastando esos importes en sus hijas. “El año pasado me pidió los tickets de la librería, porque dice que yo saco todo por canje y después le pido la plata a él”, explicó.

Para concluir, Cinthia Fernández cerró la nota definiendo a Matías Defederico y a todos los padres que no cumplen con la cuota alimentaria: “El rata es como los chorros, se las saben todas, solo que son chorros de sus hijos”.

H.O