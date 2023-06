Cinthia Fernández recibió mensajes cuestionando el tamaño de su abdomen y decidió hacer un descargo para comunicar que padece una afección que los médicos todavía no lograron identificar para darle el tratamiento necesario.

"Pacere que está embarazada o es mi idea", expresó un seguidor planteando como tema de conversación la forma del cuerpo de Cinthia Fernández que se cansó y además de explicar qué afección siente, le pidió a los internautas que bloqueen la cuenta de quien la criticó.

Cinthia Fernández.

"Tengo una cirugía por diástasis de 40 puntos. No me lo hice por estética, sino porque tenía desgarrada la pared abdominal, se me salían las tripas básicamente, me la pasaba vomitando, me sentía para el ort* y tenía la panza con una punta, tenía una diástasis zarpada estuve a punto de ponerme una malla y tener una hernia", comentó Cinthia con respecto al problema que tuvo luego de tener a sus hijas.

"Tengo un problema estomacal al que aún no le han encontrado la vuelta, evidentemente estoy rechazando algún alimento. Tengo que hacerme un examen genético", agregó Cinthia evidentemente molesta con el comentario que recibió en sus redes.

Cinthia Fernández llamó a la reflexión

Luego de explicar los problemas de salud que tuvo en el pasado y el que padece actualmente, Cinthia aprovechó para concientizar a sus seguidores sobre la importancia de no hacer comentarios sobre el cuerpo de los otros.

Cinthia Fernández aseguró que ella siente que está bien parada y puede defenderse, pero que ese tipo de comentarios podrían hacerle mucho daño a quienes tienen inseguridades con su cuerpo.