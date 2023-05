La bailarina Cinthia Fernández enterneció a la comunidad de Instagram al compartir un video con la sorpresa que Charo, su hija mayor le preparó al verla triste y agotada al finalizar el día.

Con un mensaje explicativo, Cinthia Fernández contó en qué contexto y qué inspiró a Chris, como ella llama a su hija gemela mayor, para prepararle la linda sorpresa que la enamoró y le alegró el corazón.

“Ando muy cansada y hace un ratito me vio que se me cayó una lágrima por cansancio. Cuando me voy a acostar con ellas como todas las noches, mi bebé grande me preparó esta sorpresa. Me hizo la cama y le buscó un peluche de corazón (LMP), ¡Qué hermosas hijas tengo! Entienden todo y su corazón es inmenso. Orgullosa de cómo las crié. Pd: ya me la bese toda”, cerró Cinthia su comentario.

Al día siguiente, la bailarina mostró su momento favorito del día: “Mi momento preferido. Desayuno en silencio”, afirmó mientras compartía en las historias el vacío que había en su casa dado que las niñas, Charo, Bella y Francesca, aún estaban durmiendo.

Cinthia Fernández entró en un dilema existencial

Seguramente muchas personas pasan por la misma disyuntiva que Cinthia Fernández vive en este instante. Es cierto que salir, entrar y hacer cualquier otra actividad que represente estar fuera de la cama durante el invierno, genera algo de pereza.

Por ese motivo, Cinthia no sabe si ir a entrenar o quedarse en el sillón durmiendo. “No puedo entrenar en la semana y estoy re cansada, pero no tengo otro día para hacerlo, el sillón se apodera de mí”, agregó.

Cinthia Fernández sometió a votación entre entrenar y dormir con un sí o un no. ¡Algo confusa la formulación de la encuesta! Los resultados al momento de esta nota, eran 50 - 50. Lo que no queda claro, es si se trata de una mitad dividida para un Sí o un No, referente a ir a dormir o para que se quede en el sillón.

