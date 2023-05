Cinthia Fernández criticó a Wanda Nara por dejar a sus hijas en Turquía: "Yo no podría"

Cinthia Fernández abrió nuevamente la polémica cuando en sus redes sociales se refirió a Wanda Nara y el hecho de que pase tanto tiempo alejada de sus hijas más pequeñas: Francesca e Isabella.

La modelo abrió la cajita de preguntas de su Instagram Stories y respondió algunas consultas de sus fans, en donde se refirió al hecho de que Wanda está alejada de sus hijas.

"¿Qué opinás que Wanda no ve a sus nenas?", le preguntaron y Cinthia hizo un extenso descargo; "No soy quien para juzgarla. No la conozco como madre, pero yo no podría estar tanto tiempo alejada porque las extrañaría", comenzó.

Cinthia cuestionó a Wanda por dejar a sus hijas en Turquía

"Soy culposa", reconoció Cinthia y agregó: "Y mucho menos si no tengo la necesidad de dinero. Si les faltara para comer, aguanto sufrir, pero si no me falta nada, ¡ni en pedo! Y menos a niñas pequeñas como mis hijas", cerró.

Cinthia Fernández no le cree a Wanda Nara

Además, la panelista fue consultada por la supuesta separación de Wanda Nara y Mauro Icardi y fue contundente.

Consultada sobre qué pensaba que la empresaria anunciara una nueva separación, Cinthia se despachó picante: "Le creo tanto como que Icardi no pudo con la China".

Cinthia hablando sobre la separación de Wanda y Mauro

Al igual que otros que cuestionan la veracidad de este nuevo conflicto entre Mauro y Wanda, Cinthia asegura no creer nada de lo que dicen.

