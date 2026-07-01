Claudia Villafañe y Dalma Maradona mostraron cómo se preparan para estar en la televisión italiana

Claudia Villafañe volvió a llamar la atención de sus seguidores al compartir en sus redes sociales el detrás de escena de una importante producción para la televisión italiana. En las imágenes, la empresaria mostró cómo fue la preparación previa a una entrevista en la que fue convocada para hablar sobre uno de los capítulos más recordados de la vida de Diego Maradona: el robo de su Balón de Oro.

Claudia Villafañe

Aunque la protagonista de las imágenes es Claudia Villafañe, Dalma Maradona, la acompaña en el proyecto que reconstruye aquel hecho ocurrido en 1989. "Back de una nota muy linda para un documental de la televisión italiana donde me entrevistaron principalmente por la historia del robo del Balón de Oro de Diego que estaba en el banco de Napoli", escribió la empresaria.

Así fue la preparación de Claudia Villafañe para la entrevista en la televisión italiana

El video comienza mostrando el momento en que Claudia Villafañe se pone en manos del equipo de estilismo. Mientras una profesional acomoda su cabello con un secador y un cepillo, la empresaria conversa y comparte algunas risas con quienes la acompañan durante la jornada. Luego, se puede ver parte de la producción detrás de cámaras. Sobre una mesa se exhiben distintos productos de maquillaje, brochas y paletas, junto a una bandeja con frutas, quesos y fiambres preparada para el equipo.

Finalmente, ya lista para la entrevista, Claudia Villafañe lució un elegante traje negro combinado con una camisa blanca y zapatos de taco alto. Sentada frente a las cámaras, también se la ve compartiendo un mate durante una pausa y respondiendo las preguntas en italiano, idioma que domina tras los años que vivió junto a Diego Maradona en dicho país.

El misterioso robo del Balón de Oro de Diego Maradona

La entrevista de Claudia Villafañe pone el foco en un episodio que marcó la historia de Diego Maradona durante su etapa en Italia. El 26 de octubre de 1989, un grupo de delincuentes robó varias cajas de seguridad de una sucursal del Banco della Provincia de Nápoles, donde el exfutbolista guardaba algunos de sus objetos personales más valiosos. Entre el botín se encontraba el Balón de Oro que Diego había recibido como reconocimiento a su actuación en el Mundial de México 1986, además de relojes de lujo, joyas y otras pertenencias.

Diego Maradona

Más de tres décadas después, el caso continúa despertando interés en Italia, donde Diego Maradona alcanzó el momento más glorioso de su trayectoria deportiva. Por ese motivo, la televisión italiana decidió reconstruir aquella historia a través de una entrevista con el testimonio de Claudia Villafañe, la persona que vivió de cerca los momentos de gloria del que fue capitán de la Selección Argentina.