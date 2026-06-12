Claudia Villafañe es una de las mujeres influencias de la televisión argentina. Su carisma, su talento en la cocina y sus apuestas fashionistas maximalistas la volvieron el centro de atención de diversos programas de televisión. Con sus matching sets, camisas frescas y estampados abstractos, dejó en claro que las mujeres +60 pueden encontrar su despliegue personal, sin unirse al minimalismo tendencia o a los colores neutros. En las últimas horas, volvió a marcar la combinación trendy, coronándose una conocedora fashionista y apostando al green como color de la temporada.

Claudia Villafañe

La combinación trendy de Claudia Villafañe para un look chic en mujeres +60

Las diferentes generaciones de fanáticos de la moda encuentran una influencia que les ayuda a explorar más allá de sus gustos o de las prendas clásicas que se propone en la industria textil. Es por eso que algunas famosas terminan llamando la atención y coronándose por marcar su estilo personal diferente a todo lo visto. Claudia Villafañe encuentra la manera de que la tendencia aparezca en cada uno de sus looks, pero alejándose de las clásicas apuestas que se realizan para looks en mujeres +60.

En las últimas horas, deslumbró en la televisión argentina con una combinación trendy, demostrando que la elección de dos colores complementario elevan un look chic. En esta ocasión, apostó por el color verde musgo y lila, tanto en estampado como en diferentes prendas. Con un pantalón recto holgado, combinó una camisa que escapaba de un suéter de dibujos de flores y figuras geométricas. Esta elección de diseño permitió romper con la monotonía del total green, marcando la elegancia y la originalidad. Como toque urbano, cerró el atuendo con unas cómodas zapatillas greige, manteniendo la atención de todos sobre su look superior.

La combinación trendy de Claudia Villafañe para un look chic en mujeres +60

El green como color tendencia: los looks de Claudia Villafañe

Claudia Villafañe es de las mujeres +60 más observadas por los fanáticos de la moda, gracias a su estilo diferencial y sus apuestas por los matching sets. La empresaria encuentra comodidad en crear looks que combinan a la perfección, con una monotonía de tonalidades, pero diferencial en estampados y dibujos. Es por eso que muchas de sus seguidoras apuestas por sus elecciones, que mantienen la elegancia y la originalidad de cada una.

Entre los colores a los que más apuestas, se destaca el verde como uno de sus favoritos. Este color representa un manifiesto de sofisticación, equilibrio emocional y una profunda conexión con el bienestar y la naturaleza, muy unido a una de las inspiraciones de muchas celebridades. El verde rompe viejas reglas y se mezcla de formas audaces con diferentes tonalidades y colores, convirtiéndose en la nueva apuesta de la elegancia para mujeres que buscan la originalidad.

El green como color tendencia: los looks de Claudia Villafañe

En las últimas horas, demostró el verde en un conjunto trendy y chic, ideal para la nueva temporada y para mujeres +60 que quieran fusionar comodidad con originalidad. Es por eso, y con el conjunto con camisa, Claudia Villafañe volvió a coronarse como una influencia en la moda, imponiendo combinaciones audaces de tonalidades inspiradas en el otoño. Los expertos fashionistas no tardaron en destacar este atuendo y en llenarla de halagos, demostrando una vez más la capacidad que tiene la empresaria y el ojo en la moda que ganó con el correr de los años.

A.E