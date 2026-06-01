Claudia Villafañe mostró el pantalón palazzo wide leg sastrero ideal para mujeres +65

Claudia Villafañe presentó un conjunto en el que la elección de un pantalón palazzo wide leg marcó el eje de su look ideal para mujeres +65. La prenda elegida por la empresaria se integró con piezas que lograron reforzar la idea de comodidad y practicidad, mientras marca tendencia. La propuesta dejó en claro cómo un diseño clásico puede adaptarse a distintas ocasiones y convertirse en protagonista dentro de un guardarropa versátil.

Claudia Villafañe se robó todas las miradas con el pantalón palazzo wide leg sastrero ideal

En las últimas horas, Claudia Villafañe se lució en el en el programa gastronómico conducido por Jimena Monteverde, La Cocina Rebelde (El Trece). Allí, se sumó a la propuesta gastronómica con la preparación de unos capeletis de estofado de vacío acompañados por salsa romesco. La empresaria se mostró activa en la cocina, aportando su experiencia y compartiendo detalles de la receta que eligió para la ocasión.

Claudia Villafañe

Para esta oportunidad, la organizadora de eventos eligió un look que se destacó por la presencia de un pantalón palazzo wide leg de corte sastrero, confeccionado en tono oscuro con finas rayas verticales. La prenda, de caída amplia y estructura clásica, se convirtió en el eje de su conjunto, pensado para acompañar la rutina con comodidad y estilo. Este diseño se presenta como una opción versátil para mujeres +65 que buscan integrar piezas funcionales, que marcan tendencia, en su guardarropa.

El conjunto con el que se lució Claudia Villafañe se completó con una camisa blanca básica y un cárdigan liviano en tono celeste, que aportaron equilibrio. La elección de estas prendas reforzó la idea de un estilo clásico, donde cada pieza cumple un rol dentro de la composición general. La combinación de colores neutros y suaves permitió que el pantalón sea el protagonista, resaltando su corte y su caída amplia. En cuanto al calzado, sumó un par de zapatos de Ricky Sarkany con estampado discreto, que acompañaron la paleta del look.

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La elección de accesorios sumó un detalle distintivo, manteniendo la coherencia con el estilo general. El resultado fue un look que integró prendas de líneas simples y funcionales, con un eje puesto en el palazzo wide leg sastrero. La propuesta reflejó un ejemplo de cómo combinar comodidad y versatilidad en un mismo conjunto. Este conjunto se consolidó como una elección ideal para mujeres +65, ya que ofrece practicidad y se adapta a distintas ocasiones. El uso de prendas básicas y un calzado con diseño acompañó la idea de un perfil equilibrado.

Claudia Villafañe le recordó a Joaquín Levinton su paso por MasterChef Celebrity

Durante su participación en el programa de Jimena Monteverde, Claudia Villafañe se sumó a la propuesta culinaria preparando unos capeletis de estofado de vacío con salsa romesco. En el inicio de la emisión, Joaquín Levinton se incorporó con su estilo característico, cantando algunos de sus temas más conocidos y acompañando la energía de la conductora y sus cocineras. La dinámica del artista y la conductora terminó generando un ambiente distendido y entretenido.

En ese contexto, la empresaria compartió con el cantante detalles de la preparación que estaba realizando y recordó su experiencia en MasterChef Celebrity. La mención surgió de manera natural, vinculando la cocina con los recuerdos de su paso por el certamen de cocina. La interacción se dio en un tono relajado, sumando un momento de complicidad entre ambos. Por su parte, la conductora aportó humor a la situación, destacando que las habilidades musicales del cantante eran mejores que las culinarias.

Ante este comentario y fiel a su característico sentido del humor, Joaquín Levinton señaló: “Tengo más que nada mis desconocimientos”. Aunque también estacó su paso por el certamen. Entre canciones, comentarios y preparaciones, el encuentro entre Claudia Villafañe y el artista mostró cómo la cocina y la música se unieron generando un ambiente ideal para compartir.

Claudia Villafañe

Claudia Villafañe se lució con un pantalón palazzo wide leg sastrero para mujeres +65 y lo convirtió en el centro de su propuesta de moda. Su elección, en tonos oscuros, se destacó por su caída y su estructura clásica. Además, la empresaria compartió un momento en la cocina junto a Joaquín Levinton, quien se sumó con música y humor a la dinámica. La interacción entre ambos se dio en un tono relajado, con Jimena Monteverde sumando humor.

VDV