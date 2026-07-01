Claudia Villafañe dio cátedra de cómo lucir un look total animal print en mujeres +60

Claudia Villafañe cautivó, una vez más, con el diseño animal print como protagonista de su look. La organizadora de eventos compartió el outfit elegido para salir en televisión haciendo una de sus recetas favoritas y deslumbró a sus seguidores de las redes sociales.

Claudia Villafañe apuesta por el estampado favorito de la temporada

Claudia Villafañe volvió a demostrar que el animal print sigue siendo un infaltable de su guardarropa. Lejos de optar por otros estampados, la madre de Dalma y Gianinna Maradona reafirma que es posible lucir una tendencia llamativa después de los 60 años.

Fiel a un estilo que combina prendas atemporales con toques de personalidad, Claudia Villafañe compartió el look total animal print que lució en el ciclo La cocina rebelde (El Nueve), donde preparó sus clásicos ñoquis, y rápidamente llamó la atención de sus seguidores. La empresaria eligió un conjunto donde el estampado de leopardo fue el foco de su estilismo, reafirmando su fanatismo por un diseño que la acompaña desde hace años y que suele aparecer de manera recurrente en sus elecciones de moda.

Claudia Villafañe

En esta oportunidad, Claudia Villafañe llevó una camisa de mangas largas con estampa animal print en tonos marrones, negros y beige, una combinación clásica que nunca pierde vigencia. La prenda, de corte relajado, aportó movimiento y sofisticación al outfit. Para completar el conjunto, sumó un pantalón con el mismo estampado, logrando un total look audaz, moderno y perfectamente equilibrado.

Su look se complementó con accesorios discretos y un beauty look natural, dejando que las prendas fueran las verdaderas protagonistas. El cabello recogido y un maquillaje en tonos neutros terminaron de aportar frescura a una propuesta que demuestra que el animal print puede adaptarse a cualquier edad cuando se lleva con seguridad.

Por qué el animal print se convirtió en un clásico del armario

Lejos de ser una moda pasajera, el estampado animal se mantiene vigente temporada tras temporada y se convirtió en uno de esos clásicos que siempre regresan a las pasarelas y al street style. Su capacidad para reinventarse hace que continúe ocupando un lugar privilegiado entre las tendencias, ya sea en prendas protagonistas, calzado o accesorios.

En mujeres mayores de 60 años, como es el caso de Claudia Villafañe, el animal print puede convertirse en un gran aliado. Además de aportar personalidad al atuendo, suma fuerza visual, sofisticación y un aire contemporáneo sin necesidad de recurrir a prendas excesivamente llamativas. Los tonos tierra característicos de este diseño también favorecen distintos tipos de piel y permiten múltiples combinaciones, tanto para eventos de día como para salidas nocturnas.

Claudia Villafañe

Sin dudas, un total look como el de Claudia Villafañe refleja confianza y demuestra que el estilo no tiene edad. La clave está en elegir cortes clásicos y prendas de buena caída que equilibren la estampa y logren un resultado elegante y moderno al mismo tiempo. Para la ganadora de Masterchef Celebrity (Telefe), el animal print se convirtió en una de sus marcas registradas a la hora de vestir ya que a lo largo de los últimos años se la vio lucir suéteres, pantalones y blusas con este particular diseño.

De esta manera, Claudia Villafañe dio cátedra de cómo lucir un look total animal print en mujeres +60 y cautivó a sus seguidores con un nuevo conjunto protagonizado por este diseño versátil, sofisticado y lleno de personalidad que nunca pasa de moda. Una de las apuestas más fuertes para quienes buscan llevar un estilismo audaz más allá de la edad.