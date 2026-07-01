De Nicole Neumann a Kelci Rose Bowers, Zaira Nara y Allegra Cubero, la tendencia de cómo lucir botas caña alta con pantalón estilo chic

Nicole Neumann, Kelci Rose Bowers, Zaira Nara y Allegra Cubero demostraron que las botas de caña alta vuelven a ser el calzado estrella de la temporada invernal. Además de estilizar la figura y proteger del frío, permiten crear outfits versátiles que combinan comodidad y elegancia. En esta caso, las cuatro coincidieron al combinarlas con pantalones súper chic que se llevaron todas las miradas en redes sociales.

Botas altas y pantalón amplio: la fórmula trendy que eligieron Nicole Neumann, Kelci Rose Bowers, Zaira Nara y Allegra Cubero

Las botas de caña alta regresaron con fuerza este invierno y las celebridades ya dejaron en claro cuál es la manera más actual de llevarlas. Nicole Neumann, Kelci Rose Bowers, Zaira Nara y Allegra Cubero compartieron en sus redes sociales distintos estilismos con este calzado y, además, coincidieron en sumarle pantalones de siluetas amplias.

Cada una adaptó la tendencia a su estilo personal y demostró que esta fórmula es tan versátil que funciona tanto en looks casuales como en opciones más elegantes. Por un lado, Nicole Neumann llevó esta combinación a un terreno elegante con un conjunto sastrero de inspiración masculina en color celeste. El look estuvo compuesto por un blazer oversized y un pantalón ancho con delicadas rayas blancas.

Nicole Neumann

Como contraste, la modelo eligió unas botas texanas de caña alta en un tono celeste claro, con punta afilada y taco medio, que quedaron completamente visibles gracias al largo del pantalón. El calzado no solo acompañó la paleta monocromática del outfit, sino que también sumó un aire western, una de las influencias más fuertes de la temporada.

Por otro lado, Kelci Rose Bowers mostró una versión mucho más descontracturada: pantalón cargo oversized con estampado camuflado en tonos beige, arena y gris, de estilo gaucho chic y remera negra crop top. A las prendas las combinó con botas de gamuza de caña alta y diseño fruncido en color chocolate. El resultado fue un outfit relajado, moderno y con guiño a las raíces argentinas.

Kelci Rose Bowers

Zaira Nara también se sumó a esta tendencia. La conductora eligió un pantalón de jean amplio en tono azul lavado, de corte relajado, que llevó ligeramente recogido dentro de unas botas de lluvia de caña alta en color negro. Su look se completó con un sweater negro de líneas simples sobre una camisa celeste, dejando sobresalir apenas los puños y el ruedo para generar un atractivo juego de superposiciones.

Fiel a su estilo fashionista, la empresaria confirmó que las botas, tradicionalmente asociadas a los días de lluvia, adquirieron un nuevo protagonismo dentro del street style. En esta ocasión, lo combinó con un denim clásico y se llevó todos los halagos de parte de sus seguidores.

Zaira Nara

Por último, Allegra Cubero mostró cómo interpreta esta tendencia desde una estética mucho más juvenil. La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero lució un pantalón de jean oscuro de tiro bajo y silueta amplia, combinado con un top negro tipo corpiño y una campera corta del mismo color llevada abierta, creando así una propuesta monocromática.

Al igual que su mamá, la joven también apostó por botas de caña alta. La tonalidad elegida acompañó su look total black de inspiración urbana, donde las botas elevaron el conjunto y reafirmaron su protagonismo en la temporada invernal. El modelo que llevó Allegra es de cuero con punta afilada y taco fino, el cual brindó un toque sofisticado y moderno.

Allegra Cubero

La combinación que marca tendencia y domina el invierno

Las botas de caña alta volvieron a instalarse entre las grandes protagonistas de la temporada otoño-invierno y, esta vez, se reinventan acompañando pantalones de corte amplio en lugar de los tradicionales modelos ajustados. La combinación funciona porque genera un juego de volúmenes que estiliza la silueta y aporta dinamismo al outfit. Desde pantalones sastreros, jeans relajados, cargos hasta joggers e incluso modelos deportivos se vuelven grandes aliados de las botas altas.

Además permiten crear looks modernos y equilibrados como también sumar textura, personalidad y un toque sofisticado. La clave es que sean botas de caña alta sin importar el modelo: pueden ser botas texanas, de lluvia, de cuero o de gamuza. Esta propuesta se adapta, sin dudas, a diferentes estilos y se impondrá en los días fríos.

De esta manera, Nicole Neumann, Kelci Rose Bowers, Zaira Nara y Allegra Cubero cautivaron con la tendencia favorito del momento: botas de caña alta con pantalón estilo chic. Cada una de ellas adaptó esta fórmula de acuerdo a sus gustos personales, dejando en claro que se trata de un combinación súper versátil y cómoda tanto para el día como para la noche.