Finalmente, Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por la denuncia que realizó su expareja Julieta Prandi por “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber causado un grave daño en la salud mental de la víctima, con hechos reiterados”. La modelo aseguró que volvió a nacer y que a partir de hoy comienza a vivir tras escuchar el veredicto del juicio.

Claudio Contardi en prisión por 19 años: en qué cárcel será recluido

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Campana condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado contra Julieta Prandi. El empresario fue detenido en el momento mientras la modelo llegaba minutos después del sentencia acompañada de su nueva pareja Emanuel Ortega y su abogado Fernando Burlando.

Los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar confirmaron la culpabilidad del empresario por los reiterados episodios de violencia intrafamiliar, tras una serie de pruebas, testimonios y declaraciones de ambas partes. Según trascendió, el abogado del empresario renunció a la defensa una vez que se dio a conocer el veredicto. Asimismo, el letrado se negó a dar declaraciones frente a la prensa.

Julieta Prandi y Claudio Contardi

Además de la detención inmediata, el Tribunal pidió que se tomen muestras de Claudio Contardi para que sea ingresado al registro de abusadores del Banco Nacional de Datos Genéticos. De acuerdo a lo transcendido hasta el momento, la Justicia decidió enviarlo a la Dirección de Investigaciones (DDI) de la Policía, para luego ser trasladado a la Alcaidía Penal de Campana. Sin embargo, de allí será trasladado a una cárcel que todavía no estaría definida.

Claudio Contardi fue denunciado por Julieta Prandi tras su separación por "abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, con una serie de hechos reiterados", hechos ocurridos entre el 28 de julio de 2015 y marzo de 2018.

A la salida del juzgado y tras conocerse la resolución, Fernando Burlando, abogado de la actriz, expresó: “Me parece una condena ajustada a la situación”. En este sentido, contó que para ella “fue un impacto emocional muy fuerte porque viene luchando hace muchos años”.

En cuanto a la posibilidad de apelar el fallo, ya que ellos pedían 50 años de prisión y era la fiscalía quien solicitó 20 años para el empresario, Burlando contó que primero van a leer los fundamentos y que después verán qué actitud van a tomar.

De esta manera, Claudio Contardi fue condenado a prisión por 19 años por abuso sexual a Julieta Prandi, su expareja y madre de sus hijos. Luego de pasar por la Dirección de Investigaciones (DDI) de la Policía será trasladado a la Alcaidía Penal de Campana hasta definirse en qué cárcel pasará tras las rejas.