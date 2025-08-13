La palabra de Julieta Prandi tras la condena de Claudio Contardi: "Ojalá viva el infierno que viví yo"

Este miércoles 13 de agosto, Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión, por "abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, reiterados en concurso real entre sí" en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate, Campana. Julieta Prandi lo había denunciado en 2021 tras todo lo vivido en su matrimonio, y, al enterarse de la sentencia, salió y se pronunció frente a los medios de comunicación.

Julieta Prandi, Claudio Contardi

Las palabras de Julieta Prandi: "Ojalá viva el infierno que viví yo"

Luego de casi una semana desde el comienzo de las audiciones, Claudio Contardi fue condenado por abuso sexual y violencia de género. Julieta Prandi se enteró de la noticia cuando estaba llegando al Tribunal y, rodeada de periodistas, el movilero de Puro Show (eltrece) le contó la información que le había llegado. Frente a él, se abrazó a Emanuel Ortega y se quebró en llanto. Al entrar al recinto, se dio a conocer que se descompensó por los sentimientos, pero que rápidamente fueron a asistirla para que escuchase la noticia de la boca de los presentes.

Julieta Prandi durante el juicio

Tras refugiarse en sus seres queridos, Prandi salió y enfrentó a los medios de comunicación que estaban esperándola. "Siento que la justicia finalmente escucho, no solo a mi sino a la sociedad. Hoy empiezo a vivir, es la segunda etapa de mi vida en la que puedo elegir", expresó en vivo, mientras que Contardi era trasladado. De esta manera, habló sobre el proceso judicial y explicó que, a pesar de ser mediática, le costó mucho llegar a este punto. "No puede ser un infierno tener que hacer una denuncia. Me costó 5 años, pero siempre creí", dijo.

Entre lágrimas aseguró que sus hijos no quieren ver a su padre y que no había otra denuncia alrededor, sino que todo se había terminado allí. Al consultarle sobre qué le diría a Contardi si pudiera verlo, lanzó: "Ojalá viva el infierno que yo viví. Ese ser se merece mi desprecio". Ella no estuvo presente durante la sentencia, pero la madre le habría confirmado que él no mostraba signos de arrepentimiento. "No es no, casada o no casada", expresó tajante, al hablar de las víctimas se pronunciaron con ella.

De esta manera, finalizó el juicio de Julieta Prandi contra su expareja, Claudio Contardi. La actriz hizo público su calvario en el 2020 y, cinco años después de la denuncia, pudo escuchar la condena. Muchos testigos salieron a declarar en contra del empresario, quien estará preso por 19 años, una condena que Fernando Burlando, abogado de Prandi, denominó como "un fallo ejemplificador". En las redes sociales, los usuarios se conmovieron con ella y expusieron algunas de sus opiniones a su favor.

Si sufrís violencia de género podés comunicarte a la LÍNEA 144, que brinda atención, contención y asesoramiento.

A.E