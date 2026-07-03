Valentina Cervantes se sumó al banderazo en la playa de Miami, fue "fotógrafa" de los hinchas y fue ovacionada: el divertido video

Diversos puntos de Estados Unidos son espacios de concentración de argentinos que a través de los llamados "banderazos" brindan apoyo al seleccionado nacional en vísperas a los partidos que disputan en el Mundial 2026. Ese momento se conviente en una fiesta, con cánticos, banderas, bailes y disfrute de comidas típicas. En la previa al encuentro de Argentina-Cabo Verde por los dieciseisavos, Valentina Cerventes y sus hijos no dudaron en participar.

La pareja de Enzo Férnandez está presente en el Mundial, recorreiendo las distintas sedes mundialistas para acompañar al jugador. Ahora, se instaló en Miami para presencial el partido que se disputará este viernes a partir de las 19 hs, pero no dudó en asistir a la gran fiesta argentina que se realizó en la playa. Rápidamente, se viralizó un video en el que la joven se volvió protagonista del momento.

Valentina Cervantes la abanderada de la hinchada

Por la tarde del jueves, la hinchada argentina que se encuentra en Miami hice una gran concentración en la playa en apoyo a la selección nacional que disputará este viernes un nuevo partido en el Mundial 2026, contra Cabo Verde, para determinar quién pasará a la próxima ronda. Este llamado banderazo se volvió tradicional para los argentina que están en Estados Unidos y se convirtió en un atractivo para hinchas de todo el mundo.

Valentina Cervantes decidió sumarse a este último y se hizo presente en la playa junto a sus hijos. La mujer cantó con los hinchas y se mimetizó con el ambiente, pero además se difundió en redes sociales un video en el que brindó su ayuda a un grupo de jóvenes que querían tener un recuerdo del momento. Valu ofició de fotógrafa y los fotografíados convirtieron el momento en un mensaje para Enzo.

El grupo de hinchas empezó a corear el nombre del jugador y Valentina los grabó. De inmediato los protagonistas le dijeron que le iban a enviar el video y todo quedó captado en un clip, que la influencer compartió en redes sociales, evidenciando la pasión argentina que ya cruza las fronteras teniendo admiración en todo el mundo.

En las últimas horas, también, Valentina Cervantes tuvo un encuentro con Enzo Fernández y sus dos hijos en común, en medio de la concentración. Como suele suceder, los jugadores reciben a su familia antes de cada partido para tener un momento con sus seres queridos en la previa al importante momento.