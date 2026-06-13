La romántica foto con la que Valu Cervantes mostró su reencuentro con Enzo Fernández en Kansas: "Amor mío"

Después de varios días separados, Valu Cervantes y Enzo Fernández se reencontraron en Estados Unidos en medio de la concentración de la Selección argentina. La influencer compartió con sus seguidores cada detalle del largo viaje que emprendió junto a sus hijos, Olivia y Benjamín, para acompañar al futbolista en la previa del debut de la Scaloneta en Kansas City.

Enzo Fernández y Valu Cervantes

Así fue el romántico reencuentro de Valu Cervantes y Enzo Fernández en Kansas

A través de sus historias de Instagram, la modelo mostró parte de la travesía que comenzó en Buenos Aires y que incluyó varias escalas antes de llegar a destino. Como de costumbre, Valu Cervantes grabó parte del recorrido junto a los pequeños de la familia, quienes la acompañaron durante las largas horas de vuelo.

Uno de los videos que más ternura despertó entre sus seguidores fue protagonizado por Olivia, la hija mayor de la pareja. Sentada en el avión, la nena le confesó a su mamá que estaba cansada después de tanto viaje. Con paciencia y una sonrisa, la exparticipante de MasterChef le respondió: "Un avión más y llegamos".

Finalmente, tras completar el viaje, Valu Cervantes llegó a Kansas y pudo reencontrarse con Enzo Fernández. La emoción quedó reflejada en una foto que compartió en sus redes sociales, donde aparece abrazada al mediocampista de la Selección argentina. Junto a la imagen, la influencer escribió una breve pero contundente dedicatoria: "Amor mío".

Valu Cervantes y Enzo Fernández en Kansas

El futbolista atraviesa días de máxima concentración junto al plantel argentino, por lo que la llegada de su pareja y sus hijos representó una dosis extra de contención y afecto antes de uno de los compromisos más importantes de su vida.

Además, Valu Cervantes también mostró una postal familiar que enterneció a sus seguidores. En la imagen se puede ver a Olivia y Benjamín luciendo las camisetas albicelestes mientras recorrían las calles de Kansas.

Benjamín y Olivia, los hijos de Valentina Cervantes y Enzo Fernández, en Kansas

Mientras tanto, la cuenta regresiva para el debut argentino ya comenzó. El próximo martes 16 de junio, desde las 22, la Selección argentina enfrentará a Argelia en Kansas City. Allí, además del apoyo de miles de hinchas, los jugadores contarán con el aliento especial de sus familias, que este viernes empezaron a llegar para acompañarlos en la Copa del Mundo 2026.