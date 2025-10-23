Así es la casa de Valentina Cervantes y Enzo Fernández en Inglaterra: ventanales gigantes, obras de arte y un toque personal

Valu Cervantes y Enzo Fernández eligieron una casa en Inglaterra que destaca por sus ventanales gigantes, piezas de arte moderno y una impronta personal que atraviesa cada rincón. El diseño acompaña su presente familiar con sobriedad y estilo, integrando luz natural y una distribución que favorece la comodidad.

La increíble casa que comparten Valu Cervantes y Enzo Fernández en Inglaterra

Valu Cervantes y Enzo Fernández comparten una residencia en Inglaterra que combina arquitectura moderna, detalles artísticos y una ambientación pensada para la vida cotidiana. En cada ambiente se percibe una búsqueda estética que convive con lo funcional, desde los espacios comunes hasta los rincones más íntimos.

La propiedad, ubicada en el corazón de uno de los barrios más exclusivos de Londres, se caracteriza por sus ventanales de gran tamaño que permiten el ingreso de luz natural durante todo el día. Estos amplios paños de vidrio conectan visualmente los ambientes interiores con el jardín, generando una sensación de amplitud y continuidad.

En la misma línea, el living de Valu Cervantes y Enzo Fernández, decorado en tonos neutros, cuenta con pisos de madera clara y paredes en color crema que sirven de marco para una selección de obras de arte moderno, cuidadosamente elegidas. Cada rincón de la casa parece ser pensado para equilibrar lo estético con lo práctico.

La cocina, uno de los espacios más funcionales de la casa, está equipada con una mesada de mármol blanco y electrodomésticos de última generación. El diseño minimalista se complementa con muebles empotrados y una isla central que funciona como punto de encuentro para desayunos y reuniones familiares.

Cómo es la habitación de los hijos de Enzo Fernández y Valu Cervantes

Por otro lado, el dormitorio principal incluye una paleta de colores suaves y una iluminación cálida que favorece el descanso. En las habitaciones de los hijos de Enzo Fernández y Valu Cervantes, Olivia y Benjamín, se prioriza la funcionalidad sin perder el toque lúdico con muebles adaptados a su edad, espacio para juegos y detalles decorativos.

Otro de los puntos destacados de la propiedad donde vive la participante de MasterChef Celebrity en Inglaterra es el jardín. Allí se encuentra una pequeña zona de juegos, ideal para los más chicos, y un sector de descanso con sillones y pérgola, donde la familia suele pasar tiempo al aire libre. Aunque no se trata de un parque extenso, su diseño permite disfrutar de momentos de relax.

Valu Cervantes y Enzo Fernández encontraron en su casa de Inglaterra un espacio que combina ventanales gigantes, obras de arte moderno y un toque personal que atraviesa cada ambiente. Desde el diseño arquitectónico hasta la ambientación interior, cada elemento parece responder a una búsqueda de equilibrio entre lo cotidiano y lo visual.

