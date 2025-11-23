De regreso en Inglaterra y ya instalada nuevamente en su hogar tras renunciar a MasterChef Celebrity (Telefe), Valentina Cervantes volvió a mostrar su costado más íntimo y familiar. La influencer, que había viajado especialmente a la Argentina para ser parte del reality culinario, decidió poner pausa a la competencia para reencontrarse con Enzo Fernández.

Valentina Cervantes cocinó con su hija Olivia y reveló su mejor receta de galletitas de Navidad

Ahora, ya en modo navideño, Valentina Cervantes sorprendió a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram una receta simple y deliciosa de galletitas caseras, que preparó junto a su hija Olivia Fernández. “Les comparto la receta”, escribió sobre una foto de las estrellitas recién horneadas, mostrando el resultado de una tarde de cocina en familia. La preparación incluye ingredientes clásicos y fáciles de conseguir: 150 gramos de azúcar impalpable, 150 gramos de manteca, 300 gramos de harina 0000, un huevo y esencia de vainilla.

La receta de cookies de Valentina Cervantes

La influencer, que se ganó el cariño del público por su sencillez y buen humor dentro de MasterChef Celebrity, demuestra que su pasión por la cocina va más allá del programa. Aunque muchos lamentaron su salida, Valentina explicó que la distancia con su pareja, Enzo Fernández, se había vuelto difícil de sostener y priorizó el reencuentro familiar.

Convertida en una referente del lifestyle familiar, Valu Cervantes comparte recetas, rutinas y momentos cotidianos que conectan con miles de seguidores. Esta vez, sus galletitas navideñas —doradas, caseras y hechas con amor por Olivia— se convirtieron en el plan perfecto para inaugurar la temporada festiva desde su hogar en Londres.

Así fue el regreso de Valu Cervantes a Inglaterra tras renunciar a MasterChef Celebrity

Tras abandonar MasterChef Celebrity en uno de los momentos más fuertes de la competencia, Valentina Cervantes emprendió el esperado regreso a Inglaterra para reencontrarse con Enzo Fernández. La influencer compartió en sus redes parte del viaje junto a Olivia y Benjamín, mostrando escenas de avión que enternecieron a sus seguidores, quienes la habían acompañado de cerca durante su paso por el certamen. Su salida sorprendió al público, sobre todo porque venía de destacarse con varios platos elogiados y medallas que la posicionaban como una de las participantes más prometedoras.

Así recibió Enzo Fernández a Valentina Cervantes

Ya en su casa de Londres, Valu se encontró el pasado 12 de noviembre con una bienvenida que superó cualquier expectativa. el jugador de la Selección argentina la recibió con una producción digna de celebración: globos dorados y blancos decorando el amplio living, un enorme ramo de flores en tonos rosados, violetas y blancos, y una elegante bolsa verde que escondía más regalos preparados especialmente para ella. Conmovida,compartió una foto del gesto y escribió: “Así nos reciben”, acompañado de una carita emocionada y un corazón, reflejando la felicidad del reencuentro y del regreso a la rutina familiar después de varias semanas intensas en televisión.