Valentina Cervantes sorprendió al revelar cuántas camisetas de la selección argentina tiene para el Mundial

Valentina Cervantes volvió a captar la atención de los fanáticos durante la previa del encuentro entre la selección argentina y Egipto por el Mundial 2026. Mientras aguardaba el ingreso al estadio de Atlanta para alentar a su pareja Enzo Fernández acompañada de sus hijos, la modelo fue abordada por un medio internacional y sorprendió con una inesperada confesión sobre su colección de camisetas albicelestes.

La pregunta que descolocó a Valentina Cervantes en la previa del partido de Argentina

En medio del clima de expectativa que se vivía en Atlanta por el duelo entre la Argentina y Egipto, Valentina Cervantes accedió con la calidez que la caracteriza a brindar una breve entrevista para un medio de Ecuador, que se viralizó en redes sociales. . Con una sonrisa y mucha amabilidad, la influencer saludó a la periodista apenas comenzó la nota. "Hola, ¿cómo estás?", le dijo. A lo que la mujer respondió: "Gracias, un gusto conocerte".

El primer tema giró en torno a su experiencia acompañando desde hace años a su Enzo Fernández, una de las figuras de la selección argentina y padre de sus pequeños, Olivia y Benjamín. "¿Cómo es poder acompañar tan de cerca a un jugador de la selección?", quiso saber la movilera.

Valentina Cervantes junto a Enzo Fernández y sus hijos

Lejos de mostrarse deslumbrada por la exposición que implica estar al lado de uno de los futbolistas más importantes del plantel, Valentina Cervantes respondió con total naturalidad: "Se siente bien, lo vengo acompañando hace muchos años, así que eso no cambia". Con un look mundialista con la camiseta argentina como protagonista, la modelo se mostró predispuesta a seguir contestando las preguntas de la cronista, quien se encontraba cubriendo los detalles previos al encuentro entre la Scaloneta y Egipto para pasar a los cuartos de final.

Sin embargo, la pregunta que más llamó la atención llegó unos segundos después, cuando quiso conocer un detalle de su fanatismo por la Albiceleste. "¿Cuántas camisetas de la selección tenés?", le consultó. Contra todo pronóstico, Valentina Cervantes sorprendió con una respuesta tan simple como sincera: "Tengo dos nada más. La uso, la lavo y tengo otra", reveló entre risas.

La declaración rápidamente comenzó a circular en las redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la sencillez y espontaneidad de Valentina Cervantes. Acostumbrada a acompañar a Enzo Fernández en cada compromiso importante de su carrera futbolística, la joven demostró que no necesita un armario repleto de camisetas para alentar al país y a su pareja sino que le alcanzan apenas dos para estar presente en cada partido.

De esta manera, Valentina Cervantes sorprendió al revelar que tiene sólo dos camisetas de la selección argentina mediante una breve entrevista que brindó a un medio de Ecuador poco antes de entrar al estadio para alentar a su pareja y al selecccionado argentino en el Mundial 2026.

Valentina Cervantes y su hija, Olivia, matchearon sus looks mundialistas

Valentina Cervantes deslumbró a sus seguidores de Instagram al mostrarse con un look "matchy matchy" junto a Olivia. Madre e hija vistieron un conjunto idéntico de remeras mangas cortas de algodón en color celeste pastel y con letras blanca estampadas que decían la palabra “Argentina” y, en la parte central, se visualizaban dos franjas anchas a los costados junto a un sol en el medio, recreando la bandera nacional y reforzando el espíritu albiceleste de sus looks.

Valentina Cervantes y su hija Olivia

“Al banderazo con nuestras remeras”, expresó Valu, orgullosa de apoyar a la Selección argentina y demostrando, una vez más, que es una hincha más del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Para completar su estilismo, eligió una pollera deportiva, un buzo anudado a la cintura y un gorro tipo piluso, todo en color azul marino para mantener la armonía cromática del look. Como accesorios, sumó unos anteojos de sol con detalles dorados y una amplia cartera azul con terminaciones en marrón claro, piezas que terminaron de elevar el conjunto.

Por su parte, la pequeña Olivia siguió la misma línea deportiva que su mamá y combinó la remera con un short en tono oscuro. Para complementar su vestimenta, llevó unas zapatillas blancas y el pelo atado, una elección que aportó comodidad y frescura sin perder de vista el protagonismo de la camiseta argentina.