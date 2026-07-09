Valentina Cervantes mostró cómo vive junto a Enzo Fernández en Europa

Desde que Enzo Fernández llegó al fútbol inglés, su vida personal también quedó ligada a la ciudad de Londres. El futbolista y Valentina Cervantes comenzaron una nueva etapa en Inglaterra en 2023, tras el pase del volante al Chelsea, donde construyeron su hogar junto a sus hijos Olivia y Benjamín. En una entrevista que mantuvo mano a mano con Marley, la influencer abrió las puertas de su hogar y mostró cómo vive junto al campeón del mundo.

Así es la casa de Valentina Cervantes y Enzo Fernández en Inglaterra

Enzo Fernández y Valentina Cervantes comenzaron su vida en Europa en 2022, cuando se instalaron en Lisboa luego de que el futbolista dejara River Plate para incorporarse al Benfica. No obstante, un año después, la pareja se radicó en Inglaterra y, desde ese entonces, dicho país se transformó en su centro de vida. En este marco, la modelo contó que uno de las particularidades que tiene el papá de sus hijos es la necesidad imperiosa de mudarse de casas para “cambiar las energías”.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández | Instagram

Es así que, en una de las últimas entrevistas que le concedió a Marley durante su programa Por el mundo (Telefe), la joven de 25 años mostró en detalles cómo era su nueva casa: una mansión de arquitectura británica, pero con guiños modernos. La misma cuenta con numerosos ambientes, donde cada uno de ellos cuenta con una abundante entrada de luz natural y una decoración minimalista combinada con aberturas estilo industrial. Estos ventanales van del suelo al techo, destacándose el efecto visual de mantener el interior conectado con el exterior.

Durante el recorrido por las instalaciones, se puede observar la presencia de pasillos que conectan con cada uno de los espacios que componen la vivienda. En esta línea, uno de los sectores destacados es la cocina compuesta por una despensa vidriada y una vista panorámica a la piscina y al frondoso jardín. Este parque, además de tener el sector pileta, cuenta con una casita del árbol diseñada en madera con una estufa incorporada, mientras que en otra área están distribuidos una especie de living exterior.

Según contó la misma creadora de contenidos, el clima en suelo inglés es “muy frío”, razón por la cual no pueden disfrutar al máximo de las instalaciones externas. Además, cuando se acercan los días de verano, ellos viajan a Argentina aprovechando las vacaciones y los días de descanso de la Premier League.

Casa de Valentina Cervantes y Enzo Fernández en Inglaterra | Instagram

Valentina Cervantes y Enzo Fernández, una pareja nómade que va en búsqueda de la comodidad

Al dar comienzo con el house tour, Valentina Cervantes anunció que hacía pocas semanas se habían instalado en esa propiedad. “Nos vivimos mudando porque a Enzo le gusta mucho cambiar de casa porque dice que se renueva mucho las energías”, aseguró mientras se disponía a caminar por los distintos rincones de su hogar.

En una de las imágenes se puede apreciar un amplio comedor con un diseño que combina el minimalismo total white con detalles artísticos. Los pisos, paredes y techos presentan líneas simples y limpias, mientras que en la pared principal se destaca un imponente cuadro de ilustración abstracta que aporta color al ambiente. También se observa una gran mesa de mármol con vetas en tonos gris oscuro, rodeada por numerosas sillas haciendo juego. Por encima, se distingue una composición lumínica formada por finas lámparas colgantes blancas con terminación en forma de gotas de cristal.

Casa de Valentina Cervantes y Enzo Fernández en Inglaterra | Instagram

Finalmente, la cocina sigue esta línea de diseño contemporáneo con la combinación de colores neutros y complementarios -tales como el blanco, gris y negro- para mantener la atmósfera minimalista. Además, aportó lujo mediante la colocación de una isla de mármol, banquetas altas a tono con estructura de hierro delgado y unas lámparas que direccionan la luz hacia este punto destacado del ambiente.

Con este house tour que realizó junto a Marley, Valentina Cervantes mostró por primera vez detalles de la vida que comparte junto a Enzo Fernández y sus hijos, Olivia y Benjamín, en Inglaterra. La influencer dejó ver una propiedad con una marcada impronta de arquitectura británica en clave moderna, donde predominan los ambientes abiertos, las líneas simples y el estilo minimalista como protagonistas; un estilo que se asemeja al que eligieron para diseñar su casa en Buenos Aires.