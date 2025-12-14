Así es la cocina de Juana Viale que remodeló por completo: del estilo vintage y New York a la modernidad absoluta

Para Juana Viale la gastronomía cumple un rol central en su vida ya que en ella encuentra una actividad que la llena de satisfacciones y alegrías en su vida. Es por esta razón que, uno de los espacios favoritos en su hogar, es la cocina. Es por ello que, la conductora de eltrece puso manos a la obra y remodeló por completo este ambiente aportándole un estilo súper moderno y funcional dejando atrás el estilo vintage New York.

Así luce la cocina de Juana Viale

La pandemia le brindó a Juana Viale la posibilidad de abrir las puertas de su hogar y conectar con sus seguidores desde el lado culinario. Es por esta razón que, a menudo, realizaba transmisiones en vivo con diversos personajes del ambiente y vinculados a la gastronomía donde realizaba los platos más simples y sofisticados. Además, contaba sus técnicas para el cuidado de su huerta y hasta mostraba la cosecha de sus alimentos.

Juana Viale | Instagram

Por tal motivo, decidió aportar una pincelada de modernidad a su cocina vintage estilo New York para darle paso a un nuevo diseño y a la combinación de materiales funcionales que aportan sofisticación y elegancia.

El año pasado, a través de su cuenta personal de Instagram, la nieta de Mirtha Legrand compartió los resultados finales de una obra llevada a cabo por una empresa de decoración de interiores. "Considerando algunos cambios", escribió mientras mostraba el resultado final: mesadas de mármol en tono beige y marrón claro cuyas bases están compuestas de madera. Estas mesadas no sólo están distribuidas en L en los laterales, sino también apostó por una isla central también compuesta por la combinación de estos materiales.

Asimismo, decidió cambiar radicalmente las alacenas aportando muebles en madera y repisas para guardar la vajilla. También agregó lámparas colgantes con luz cálida para aportar luminosidad cuidando la estética.

Juana Viale | Instagram

La antigua cocina de Juana Viale

En una de las imágenes compartidas años atrás, se puede ver cómo Juana Viale había apostado por una cocina estilo vintage. La misma consistía en azulejos subway -al estilo New York- colocados en la pared que consistían de pequeños zócalos color blanco con relieve. Otro de los elementos que se destacó fue la presencia de una cocina a gas de seis hornallas y una amplia tapa de horno espejada. Finalmente, se destacaba la presencia de la vajilla retro tales como la presencia de pingüinos para vino, platos con bordes floreados, jarras con estampados floreados y paneras de mimbre de diferentes tamaños.

Juana Viale | Instagram

De esta manera, se inclinó por lo rústico y lo tradicional dejando atrás el piso con cerámicas cuadradas combinadas con celeste y blanco. La elección de una decoración más sobria y moderna le permite renovar la imagen de su casa, aportando detalles que conviven a la perfección con los electrodomésticos de acero inoxidable y brindando un perfil más minimalista sin caer en excesos; una tendencia que se repite en los hogares argentinos de las famosas más influyentes del país.

NB