Juana Viale y Marcela Tinayre enfrentadas: hace dos meses que no se hablan

Juana Viale y Marcela Tinayre parecen atravesar un momento de distanciamiento que se prolonga desde hace semanas. Según trascendió, la ausencia de la actriz en una celebración familiar reciente dejó al descubierto una situación que se mantiene desde hace más de dos meses y aún no tendría señales de resolución.

Juana Viale no tiene comunicación con Marcela Tinayre desde hace más de dos meses

Este lunes, 3 de noviembre, desde Intrusos informaron que Juana Viale y Marcela Tinayre mantienen una distancia que se extiende desde hace varias semanas. La falta de presencia de la actriz en un evento familiar reciente puso en evidencia una situación que, según se conoció, lleva más de dos meses sin cambios visibles ni acercamientos entre ambas.

Marcela Tinayre

Según revelaron Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en Intrusos (América), madre e hija estarían enfrentadas desde hace meses y, hasta el momento, no habrían retomado el diálogo. La información salió a la luz tras la ausencia de la presentadora en el cumpleaños de Marcela, celebrado el 31 de octubre, en plena noche de Halloween.

“La noche de Halloween, como es sabido, Marcela Tinayre festeja su cumpleaños, donde estuvo su mamá, su nieta Ámbar, todos sus seres queridos, pero faltó Juana”, comentó Adrián Pallares durante la emisión. La celebración fue íntima y contó con la presencia de Mirtha Legrand, Ámbar de Benedictis y otros familiares cercanos, pero la ausencia de Juana Viale no pasó desapercibida.

Los conductores del ciclo aseguraron que ya sabían que Juana no asistiría al evento. “A nosotros ya nos habían comentado que Juana no iba a ir al cumpleaños, pero en la cobertura no le íbamos a preguntar a Marcela para avispar a todos los que estaban cerca”, explicaron. La decisión de no consultarle directamente a la conductora de televisión se debió a la intención de no exponer la situación.

Juana Viale

La ausencia de Juana Viale al cumpleaños de Marcela Tinayre por una pelea

Por otro lado, Rodrigo Lussich agregó que la ausencia de Juana no se debió a compromisos laborales ni a un viaje. “La ausencia no se debió a que estaba de viaje o a que estaba grabando el programa de ayer, ni que estaba con un compromiso ineludible”, señaló. Según los periodistas, la razón estaría vinculada a un conflicto personal entre madre e hija, aunque no trascendieron los motivos.

“Nos llegó la información de que hace más de dos meses, Juana y Marcela no se hablan y que Juana no fue al cumpleaños por enojo con su madre”, continuó Adrián Pallares. A pesar de la contundencia del dato, también aclaró que, si se le preguntara a la reconocida actriz, probablemente lo negaría: “Si le preguntás a Marcela, seguro te lo niega”.

Marcela Tinayre

Juana Viale y Marcela Tinayre continúan sin retomar el diálogo, en un contexto marcado por una distancia que se mantiene desde hace más de dos meses. La ausencia de la presentadora en el cumpleaños de su madre reforzó la versión de un vínculo interrumpido, sin señales públicas de acercamiento hasta el momento.

VDV