De qué vive Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale: estudios en Francia, vocación por la comunicación y un evidente lado artístico

Ámbar de Benedictis es la hija de Juana Viale y del músico Juan de Benedictis. Debido a la fama que tiene su familia, la joven de 22 años ganó popularidad en los medios y alguna que otra vez accede a mostrarse junto a su madre, su abuela Marcela Tinayre y bisabuela Mirtha Legrand. Sin embargo, prefiere mantener una vida lejos de los flashes y enfocarse en su faceta laboral.

A qué se dedica y qué hace Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale

Ámbar de Benedictis es la primogénita de Juana Viale, fruto de su relación pasada con Juan de Benedictis, y la primera nieta de Marcela Tinayre. Su nombre volvió conocido en los medios aunque su madre siempre la resguardó de la prensa. Lo cierto es que hace unos años, la joven decidió mostrarse en público junto a ella y las demás integrantes de su familia pero fiel a su estilo reservado.

Lo cierto es que una de las dudas que más surge en las redes sociales sobre ella es a qué se dedica y qué hace para estar bien económicamente, pues bien Ámbar de Benedictis está estudiando Comunicación Social en la Universidad de San Andrés, carrera en la que se matriculó en 2023. Previo a comenzar esta carrera, vivió durante seis meses en París, Francia, lo que le aportó un idioma nuevo y conocimientos sobre una cultura completamente diferente a la nuestra.

Juana Viale y Ámbar de Benedictis

Además, su estadía en la capital francesa estuvo impulsada por la carrera de artes visuales, la cual cursó durante un semestre antes de decidir cambiar de rumbo. Allí se instaló en la residencia que posee su abuela Marcela Tinayre y en la cual se hospeda cada vez que viaja a este destino.

Al volver de Europa, Ámbar de Benedictis se mostró interesada en conocer el trabajo de producción que realiza su tío Nacho Viale según trascendió. Por esta razón, no dudó en aceptar su invitación de trabajar en la productora StoryLab, que pertenece a él, y dar sus primeros pasos como asistente de los programas que realiza como La noche de Mirtha y Almorzando con Juana.

Ámbar de Benedictis también desfila y es una referente de la moda.

Cabe recordar que Ámbar de Benedictis estudió en el Liceo Francés de Buenos Aires, institución de la que egresó en diciembre de 2020, junto a Valentina Barbier, la hija mayor de Juliana Awada. Para complementar esta nueva faceta como ayudante de producción y estar más preparada, comenzó a cursar la licenciatura de Comunicación Social, por lo que en la actualidad combina trabajo y estudio.

Sin embargo, durante sus tiempos libres, la hija de Juana Viale aprovecha para viajar y disfrutar de su tiempo libre. A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 40 mil personas, se muestra llevando una vida relajada junto a sus mascotas. Además, comparte su pasión por la moda hippie chic y sus momentos cotidianas. Eso sí, prefiere mantener en total reserva su labor en la productora de su tío Nacho Viale y sus avances como futura comunicadora.

Ámbar también comparte parte de su faceta artística en sus redes sociales.

Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale, demostró enfocarse en muchos puntos diferentes. Con estudios fuera del país, una carrera que apunta a la comunicación, por sus estudios y por el trabajo con su tío, sin descuidar su lado artístico y su pasión por la moda, la nieta de Mirtha Legrand sigue un camino muy marcado, en el que no deja de lado ninguna de sus pasiones.