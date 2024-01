Sol Pérez se destaca en El Debate de Gran Hermano por su alta capacidad de cambiar su imagen con diferentes looks, muy osados y distintos entre sí. La panelista sorprendió a sus seguidores con un outfit total denim y coincidió con Oriana Sabatini.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Sol Pérez compartió un video en el que muestra en detalle su look. "Hoy Full Denim, ¿Qué piensan de este look?", expresó la modelo abriendo el juego para que sus seguidores comenten sobre su look.

La coincidencia de sol Pérez con Oriana Sabatini

Sol Pérez lució una mini con lazos de jean cruzados por delante, sujetados por dos hebillas, casualmente la misma que usó Oriana Sabatini en una de sus presentaciones que se llevó a cabo en Roma en junio del año pasado.

El look de Oriana Sabatini.

Aunque cabe reconocer que la pollera de Oriana Sabatini, a diferencia de la de Sol Pérez, tenía tachas en dichos lazos. En ambos casos, eligieron looks total denim y acompañaron la falda con tops de mangas largas, lo que deja en evidencia que quienes las asesoraron coincidieron en la estética planteada.