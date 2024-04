Tini Stoessel acaba de estrenar "Pa", una conmovedora canción que escribió para reflejar lo que sintió durante la dura internación que vivió su padre en 2022. Se trata del primer adelanto de su nuevo disco que llevará por nombre Un mechón de pelo y se estrenará el próximo 11 de abril.

La canción escaló rápidamente en las plataformas y en YouTube ya se ubica en el puesto uno de lo más visto. El videoclip la muestra a Tini en la sala de espera mientras recibe preocupantes noticias sobre la salud de padre, quien tuvo una hemorragia estomacal y el pronóstico auguraba pocas probabilidades de vida.

Así, la cantante expresa en la emotiva letra: "Hoy tengo un nuevo miedo que antes no tenía. Fue un mes de Marzo, dijeron que te perdía. Estaba a tu lado, pero ya falta me hacías. Juro por Dios que decirte adiós no me salía".

La reacción de María Becerra

Luego del estreno de Tini, la cantante recibió múltiples comentarios de sus seguidores, quienes hicieron hincapié en el contenido emotivo de la canción y en la sinceridad que expresa esta letra en la que Stoessel se muestra más que vulnerable.

Así, María Becerra expresó: "Dios, qué pedazo de canción... me emocionaste mucho, te quiero!", felicitando a Tini Stoessel por esta nueva faceta que es una pequeña muestra de lo que vendrá en su nuevo trabajo discográfico.