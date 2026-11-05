Cómo era Nicki Nicole antes de la fama: los recuerdos de su infancia en Rosario

Nicki Nicole construyó una historia que comenzó mucho antes de los escenarios y el reconocimiento internacional, en una ciudad que todavía ocupa un lugar especial en su vida. Se trata de Rosario, donde nació y mostró su inclinación por el trap y los sonidos urbanos.

La vida de Nicki Nicole en Rosario antes de brillar en la escena musical

Hoy es una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional, pero mucho antes de los escenarios multitudinarios, los premios y las colaboraciones con figuras de la música, Nicki Nicole era una adolescente rosarina que soñaba con vivir de sus canciones. Nicole Denise Cucco, tal como figura en su documento, nació el 25 de agosto de 2000 y creció en el barrio de Echesortu, lejos de la exposición mediática que hoy forma parte de su vida.

Hija de Liliana Villella y Sergio Cucco, se crio junto a sus tres hermanos en una familia que siempre estuvo muy presente en su camino artístico. Sus padres se separaron cuando ella tenía alrededor de 13 años, pero mantuvieron una buena relación. En febrero de 2025, su papá murió a los 56 años tras batallar contra una larga enfermedad.

Nicki Nicole junto a su familia

Durante su infancia, Nicki Nicole vivió en una casa de la calle Valparaíso, en Rosario, donde comenzó a construir los recuerdos que todavía hoy la conectan con su ciudad natal. Su historia escolar también transcurrió en ese barrio. De pequeña asistió al Jardín de Infantes N.º 38 Magdalena Güemes, donde iba a la sala azul del turno mañana. Después continuó sus estudios en la Escuela Primaria N.º 67 Juan Enrique Pestalozzi, una institución a la que regresó años más tarde para recordar sus primeros pasos y reencontrarse con algunos de los espacios que marcaron su niñez.

En una entrevista durante una recorrida por Rosario, Nicki Nicole recordó con especial cariño aquella etapa. Allí contó que en la Escuela Pestalozzi aprendió a leer, a escribir, tuvo sus primeros amigos y también vivió algunas de sus primeras experiencias musicales. Sus maestras todavía la recuerdan como una alumna con facilidad para las materias artísticas, especialmente música y plástica.

Nicki Nicole

Durante la adolescencia continuó su formación en la Escuela Provincial de Teatro y Artes Visuales Nigelia Soria y luego en la Escuela de Educación Secundaria Orientada N.º 407 Dr. Manuel Gurruchaga, conocida como la Gurru, donde encontró un entorno vinculado con sus intereses creativos.

Pero Rosario no era solamente el escenario de su formación artística. También estaba atravesada por pequeñas costumbres y lugares cotidianos que todavía extraña. En una entrevista con María Laura Santillán, tiempo atrás, Nicki Nicole mencionó la panadería Zeballos de Echesortu y la heladería Catania, a la que iba desde chica. Incluso contó que su mamá suele llevarle helado de ese lugar cuando vuelve a visitar a su familia.

Nicki Nicole

El fútbol también ocupaba un lugar importante en su vida. Fanática de Newell's Old Boys, la artista llevaba su pasión por el club hasta las redes sociales: durante su adolescencia utilizaba el nombre de usuario "Nicki Newell's" en Facebook. El automovilismo era otro de sus intereses. Según contó, en su casa se seguían las carreras y su papá había sido piloto en Rosario.

La Plaza San Martín fue un refugio fuera de su casa, tal como contó en una nota. Allí se reunía con amigos, compartía tardes informales y participaba de encuentros de freestyle. Aquellas reuniones, que en principio eran una forma de divertirse y compartir una pasión, terminaron convirtiéndose en una pieza fundamental de su camino hacia la música.

Los comienzos de Nicki Nicole en la música

La relación de Nicki Nicole con la música comenzó mucho antes de que su nombre se convirtiera en un fenómeno. Durante su adolescencia empezó a escuchar rap, a interesarse por las rimas y a participar de pequeñas competencias de freestyle que se organizaban en plazas y encuentros con amigos. Según recordó en distintas entrevistas, no se trataba necesariamente de grandes batallas ni de competencias profesionales: muchas veces improvisaban por diversión, sin imaginar que aquellos juegos podían convertirse en el punto de partida de una carrera.

De esas improvisaciones surgieron sus primeras composiciones. Con apenas 17 años, le planteó a su mamá que quería dedicarse a cantar y le pidió su apoyo para dar ese paso. Finalmente, el 25 de abril de 2019 publicó "Wapo Traketero" en YouTube, su primera canción como solista. El tema tuvo una repercusión inesperada y comenzó a circular entre los referentes de la escena urbana. Duki fue uno de los artistas que compartió la canción y ayudó a amplificar su alcance.

Nicki Nicole

El siguiente gran impulso llegó con Bizarrap. El 14 de agosto de 2019, Nicki Nicole se convirtió en la primera artista mujer en protagonizar una de sus reconocidas Music Sessions. La colaboración fue un éxito y superó los 216 millones de reproducciones en YouTube, consolidando su nombre dentro de la nueva generación de artistas urbanos argentinos.

En noviembre de ese mismo año lanzó su primer álbum de estudio, "Recuerdos", que contó con colaboraciones de Duki y Cazzu, además de una producción de Bizarrap. Su carrera comenzaba a crecer a gran velocidad, aunque el panorama cambió poco después con la llegada de la pandemia de coronavirus. Lejos de detenerse, Nicki Nicole encontró la manera de continuar trabajando desde su casa. El 13 de mayo de 2020 presentó "Colocao", una canción cuyo videoclip fue grabado junto a sus hermanos en su hogar de Santa Fe. La propuesta tuvo una gran repercusión y se convirtió en otro de los primeros grandes éxitos de su trayectoria.

Su proyección internacional llegó a uno de sus puntos más importantes el 27 de abril de 2021, cuando se presentó en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Con esa participación se convirtió en la primera artista argentina en actuar en el histórico programa estadounidense, un hito para su carrera y para la música nacional.

De Rosario al presente: una carrera que no deja de crecer

Desde aquel primer video de "Wapo Traketero", la vida de Nicki Nicole cambió por completo. La artista sumó discos, giras internacionales, colaboraciones con figuras de distintos géneros y presentaciones en escenarios de gran convocatoria. Sin embargo, Rosario continúa siendo una parte fundamental de su identidad y un lugar al que vuelve cada vez que puede para reencontrarse con sus afectos y sus recuerdos.

Su presente también la encuentra explorando nuevos espacios profesionales. El martes 3 de noviembre terminó su participación como jurado de "Popstars", el reality de Telefe conducido por Nicolás Vázquez, donde compartió el panel con Ángela Torres y el productor mexicano Charlie García. Desde ese lugar, tuvo la responsabilidad de evaluar a las participantes y elegir, junto al resto del jurado, a las cinco integrantes de Chapeaux, la nueva banda femenina surgida del programa.

Nicki Nicole junto a Ángela Torres y el productor mexicano Charlie García en Popstar

Así, mientras sigue consolidando su lugar en la música, la vida de Nicki Nicole antes de la fama estuvo repleta de recuerdos y momentos vividos en Rosario, más precisamente en el barrio de Echesortu, donde estudió, formó amistades y disfrutó de tardes de freestyle.