Entramos al vestidor de Nicki Nicole: open concept, tonalidades oscuras y una impactante colección de perfumes

Nicki Nicole se consolidó como una de las artistas más influyentes de la música urbana global. Con una carrera que no para de crecer, atraviesa un brillante presente laboral como jurado en el regreso del emblemático reality Popstars, donde aporta toda su empatía, carisma y frescura para moldear a la nueva banda pop de la Argentina. Sin embargo, en cada una se sus apariciones, vuelva a llevarse el nombre de ícono del estilo urbano. Es así como al abrir las puertas de su vestidor y de la intimidad de la preparación, enamoró a todos con un open concept, tonalidades oscuras y una impactante colección de perfumes.

Nicki Nicole

El vestidor de Nicki Nicole

El vestidor de Nicki Nicole es el punto de partida de su intensa rutina diaria antes de trasladarse hacia las grabaciones del programa Popstars, el gran show televisivo que la tiene como jurado. La artista rosarina compartió con sus seguidores la intimidad de sus mañanas, revelando que antes de ponerse en manos del equipo de estilistas en el camarín oficial del canal, prefiere elegir prendas cómodas directamente desde la tranquilidad de su hogar.

Este santuario personal de la moda se destaca de inmediato por su imponente diseño en tonos negros y oscuros, una elección estética sofisticada y moderna que hace resaltar cada una de las prendas colgadas. La iluminación interior con tiras de luces LED integradas en los estantes aporta una atmósfera lujosa de showroom, perfecta para seleccionar los looks. Uno de los sectores más llamativos y organizados de este espacio es, sin dudas, el sector dedicado exclusivamente a su amplia colección de perfumes, donde se pueden observar lujosas fragancias de reconocidas marcas internacionales dispuestas de manera impecable sobre repisas iluminadas.

Detrás de ella, las perchas repletas de buzos y camperas reflejan su auténtica pasión por la moda urbana, conviviendo en armonía con cajas de calzado de diseñador y organizadores de accesorios. En este refugio privado, la cantante no solo planifica sus jornadas de alta exposición, sino que también disfruta de divertidos momentos cotidianos, como la presencia de su pequeña mascota interactuando con su ropa. Este espacio íntimo demuestra que, para la cantante, la moda no es solo una exigencia de su presente laboral, sino una extensión genuina de su identidad que cuida con un estilo impecable.

El vestidor de Nicki Nicole

Urbano, femenino y elegante: el estilo de Nicki Nicole en la moda

El estilo de Nicki Nicole en la moda se define por una versatilidad única que rompe con cualquier molde tradicional, y se vuelve una marca registrada de la cantante rosarina. Con el crecimiento de su carrera, consolidó, además, una identidad estética inconfundible donde el confort y la sofisticación conviven en perfecta armonía. Por un lado, su faceta más urbana y streetwear se manifiesta a través de camperas puffer, buzos oversize, chalecos inflables y gorras con visera de estética dosmilera, elementos que reflejan la crudeza y frescura de la música de la calle.

Sin embargo, la artista logra equilibrar esta impronta informal incorporando sutiles toques de extrema feminidad, como el uso audaz de imponentes tacos de plataforma alta combinados con medias largas, que estilizan su silueta sin perder la actitud urbana. Cuando la ocasión lo requiere, el vestuario de la rosarina da un giro radical hacia la alta costura, donde deslumbra con vestidos elegantes de diseñador en tonos puros. Estas prendas de gala, caracterizadas por detalles de corsetería, capas fluidas y sugerentes transparencias con cordones cruzados, realzan su figura de una manera delicada y vanguardista. Esta capacidad magnética para transitar entre lo deportivo y el glamour la convierte en un verdadero camaleón de las tendencias globales.

El estilo de Nicki Nicole en la moda

El viaje por el vestidor de Nicki Nicole demuestra por qué es una referente indiscutida de las nuevas generaciones. Al fusionar la comodidad de sus mañanas previas a Popstars con un impecable sentido de la alta costura, la rosarina consolida su reinado como el ícono definitivo del estilo urbano.

A.E