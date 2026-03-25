Aseguran que Nicki Nicole vivió un romance con un futbolista de la Selección argentina: "Sí, estuvo"

La vida amorosa de Nicki Nicole suele despertar especulaciones y versiones cruzadas. Recientemente, un dato lanzado al aire volvió a instalar un viejo rumor que la vinculó con un jugador de la Selección Argentina y que, hasta ahora, nunca había quedado del todo claro.

Nicki Nicole

Todo surgió mientras en el panel debatían sobre supuestos vínculos sentimentales que la Nicki Nicole habría mantenido en el último tiempo. En ese contexto, el nombre de un futbolista campeón del mundo volvió a escena y la afirmación de una de las panelistas terminó encendiendo aún más la polémica.

El supuesto romance de Nicki Nicole con un campeón del mundo

Fue en Puro Show donde el tema tomó fuerza nuevamente. Mientras analizaban una supuesta historia entre Nicki Nicole y Lautygram, las panelistas recordaron que la artista también había sido vinculada en el pasado con un jugador de la Scaloneta. Ahí fue cuando Angie Balbiani lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Sí, estuvo”, asegurando que efectivamente habría existido un affaire entre la cantante y Enzo Fernández.

Nicki Nicole y Enzo Férnandez

La declaración reactivó una versión que había circulado con fuerza meses atrás, cuando comenzaron los rumores de cercanía entre ambos. En aquel momento, distintos medios hablaban de encuentros, buena onda y un supuesto vínculo que habría ido más allá de una simple amistad, aunque nunca hubo imágenes ni confirmaciones concretas que terminaran de sellar la historia.

Nicki Nicole se pronunció sobre su vínculo con Enzo Fernández

A pesar de que el rumor volvió a instalarse con fuerza, tanto Nicki Nicole como el entorno de Enzo Fernández ya habían salido en su momento a desmentir las versiones. La cantante dejó entrever que no existía una relación y sostuvo que solo había buena onda, mientras que desde el círculo cercano del futbolista también negaron que hubiera habido un romance serio entre ellos.

Nicki Nicole desmintió rumores con Enzo Fernández

Con el pasar de los meses, la historia quedó olvidada, sin llegar nunca a confirmarse de manera pública. Sin embargo, el reciente comentario televisivo volvió a poner el foco sobre ese supuesto capítulo sentimental entre Nicki Nicole y el jugador de la Selección.