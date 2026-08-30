Así fue el cumpleaños de Nicki Nicole: merienda campestre, stickers y taller de cerámica

Nicki Nicole atraviesa uno de los momentos de mayor exposición pública de su carrera artística. Tras consolidarse como una de las figuras más destacadas del trap y el pop argentino, la cantante asumió ahora el desafío de integrar el jurado de Popstars (Telefe), el concurso de talentos que busca descubrir nuevas voces del país. Sin embargo, decidió hacer una pausa en su ajetreada agenda laboral para celebrar sus 26 años rodeada de amigas y con una propuesta que sorprendió por su originalidad. Lejos de los tradicionales festejos con DJ y boliche, la artista eligió compartir una jornada íntima y relajada, que incluyó una merienda campestre, un taller de cerámica y una gran cantidad de stickers para personalizar el encuentro.

El divertido cumpleaños de Nicki Nicole lleno de experiencias creativas y muchas risas

Este fin de semana, Nicki Nicole celebró sus 26 años rodeada de naturaleza, desconexión y mucha diversión. A través de una propuesta campestre que combinó creatividad y entretenimiento, la artista pop compartió en su cuenta personal de Instagram las mejores imágenes de una jornada muy especial, donde reúne a más de 22,2 millones de seguidores.

La deco del cumpleaños de Nicki Nicole | Instagram

Sus historias de 24 horas se llenaron de las postales más significativas del festejo y permitieron conocer cada detalle de la celebración. Fiel a su impronta relajada, disruptiva y auténtica, la jurado de Popstars eligió un festejo al aire libre y ambientó un parque con una marcada estética vintage. La decoración incluyó varias cámaras de fotos, una guirnalda con stickers, bonetes también intervenidos con stickers, una estrella confeccionada con fibras naturales y pequeñas luces cálidas, además de un cuadro con una foto de la cantante soplando las velitas junto al número 26.

La deco también contó con distintos elementos pensados para acompañar la propuesta creativa del cumpleaños. Entre ellos, había un libro de formas rodeado de cinta tipo scotch fina y varias lapiceras de gel, que se sumaron a los objetos dispuestos para que cada invitado deje su huella.

La mesa dulce tuvo un lugar destacado dentro de la celebración y reunió distintas preparaciones, entre ellas pop con stickers, brownies, postres individuales, brochetas de frutas y galletitas caseras. Todo estuvo dispuesto en varios platos con diferentes presentaciones.

Mesa dulce y taller de cerámica de Nicki Nicole | Instagram

Otro de los momentos destacados del cumpleaños fue el espacio destinado al taller de cerámica. “Cerámica time”, escribió en una de las fotos que compartió, en la que mostró una amplia mesa maciza de madera preparada para que sus invitadas pudieran realizar sus propias creaciones con sus manos, utilizando su imaginación y creatividad. Cada una de ellas tenía su propio individual, los materiales necesarios para trabajar, una maza e imágenes, en un espacio especialmente dispuesto para llevar adelante la actividad.

La misma se extendió hasta la noche y, en las postales compartidas por la artista, los allí presentes se mostraron con las manualidades que habían realizado mientras tomaban una copa de vino tinto. Para acompañar ese momento y aportar un grado de romanticismo a la escena, también encendió pequeñas velitas aromáticas que se encontraban sobre la mesa.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia de Gokú, un pequeño perrito de raza pomerania, quien tuvo un lugar destacado a lo largo del cumpleaños. La figura de su mascotita apareció en diferentes elementos, desde los stickers y adornos hasta los bonetes. Además, el animalito lució un accesorio especialmente elegido para él, siendo uno más de la velada.

Nicki Nicole rodeada de invitados famosos y un bingo sobre su trayectoria

La celebración contó con la presencia de varios famosos cercanos al círculo íntimo de Nicki Nicole. Entre ellos estuvieron Sebastián Manzoni, más conocido como la Tía Sebi, la creadora de contenido Eloísa Appó y el fotógrafo Tomi Raimon. También participaron las hijas de La Joaqui - Shaina y Eva-, quienes fueron registradas mientras se divertían hamacándose durante la jornada.

La diversión tuvo además una propuesta pensada para que todos sean parte, aunque en un momento tomó la forma de un particular test: “Nicki’s Bingo Night”. El juego invitó a los presentes a poner a prueba cuánto conocían a la artista a través de consignas vinculadas con sus canciones, experiencias y distintos momentos de su trayectoria.

Gokú, el perro de Nicki Nicole, el Bingo Test y los tatuajes de stickers | Instagram

De esta manera, la disruptiva fiesta de cumpleaños de Nicki Nicole por sus 26 años quedó registrada a través de distintas postales que mostraron tanto la ambientación como las actividades que formaron parte de la propuesta temática: desde la merienda campestre, los souvenirs personalizados, el taller de cerámica y el bingo-test de Nicki. Como detalle final, cada invitado contó con su propio tattoo sticker y una pequeña foto estilo Polaroid con marco blanco.