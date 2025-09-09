Cómo fue el día que Chechu Bonelli echó a Darío Cvitanich de su casa

Chechu Bonelli rompió el silencio sobre su separación con Darío Cvitanich y reveló detalles del día que le pidió que se fuera de su casa. La modelo decidió dar su versión de la ruptura después de que el exfutbolista blanqueara su noviazgo con Ivana Figueiras.

Chechu Bonelli contó cómo fue el día que echó a Darío Cvitanich

Luego de que se confirmara el romance entre Darío Cvitanich e Ivana Figueiras, Chechu Bonelli habló con Paula Varela en Intrusos (América) y dio a conocer detalles de su separación. En primer lugar, la conductora aclaró que la ruptura definitiva se dio el pasado 18 de abril y no hace ocho meses como lo había planteado el exfutbolista de Boca Juniors.

Chechu Bonelli con Darío Cvitanich y sus tres hijas

"No me interesa estar en el circo, pero no hace ocho meses que nos separamos. De hecho, los primeros dos meses de la separación, él estaba todo el día en casa, todo el día conviviendo", aclaró la modelo, desmintiendo a su exmarido. Y, aclaró: "Darío se fue de casa el 18 de abril a un departamento mío, porque yo le pedí que se fuera".

De esta manera, Chechu Bonelli dejó en claro que ella tomó la decisión de que Cvitanich abandonara la casa que compartían junto a sus tres hijas. Si bien la modelo contó que ella le había prestado un departamento mencionó que también le exigió que se buscara un lugar para vivir. "Le planteé que se alquilara una casa para dividirnos a las nenas como corresponde. Esta es toda la verdad", afirmó.

Qué dijo Chechu Bonelli sobre el nuevo romance de Darío Cvitanich

Después de 14 años en pareja, Chechu Bonelli y Darío Cvitanich se separaron. Ella aseguró que fue el 18 de abril mientras que él contó públicamente que la ruptura se dio hace más de ocho meses.

En las últimas horas, el exfutbolista confirmó su romance con Ivana Figueiras y la conductora estalló. "Yo de esta chica me enteré por los medios y mis hijas también", dijo la conductora sobre el noviazgo en un mensaje de texto que le envío a la panelista de Intrusos.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

"Yo estoy limpia y no tengo nada que perder. Fueron 14 años, es el padre de mis hijas, es una buena persona. No quiero conflictos. Lo que haga con su vida de ahora en más, no me corresponde hablar a mí. Siempre fui perfil bajo. Él es un tema cerrado para mí. Dejen de decir que estoy triste y enganchada, porque no", cerró Chechu Bonelli.