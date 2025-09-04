La determinante decisión de Chechu Bonelli con Darío Cvitanich tras su nuevo romance

Chechu Bonelli tomó una determinante decisión con Darío Cvitanich tras conocerse el nuevo romance del exfutbolista. La periodista, que compartió más de una década de relación con él, definió un cambio concreto en su dinámica familiar luego de que se difundieran imágenes que confirmaron el vínculo con Ivana Figueiras.

Chechu Bonelli dejó en claro su decisión respecto a Darío Cvitanich

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich atravesaron una separación que, aunque venía gestándose desde hace meses, tomó un giro definitivo en los últimos días. La periodista, que compartió más de una década de relación con el exfutbolista y formó una familia con tres hijas, tomó una decisión determinante luego de que se hicieran públicas imágenes del exjugador junto a Ivana Figueiras, con quien se lo vincula.

Hasta ese momento, la modelo había expresado sus esperanzas de recomponer el vínculo. A pesar de la distancia emocional, ambos seguían viviendo bajo el mismo techo y desde su entorno se comentaba que ella confiaba en una posible reconciliación. Sin embargo, la aparición de las fotos en las que se lo ve en una salida nocturna con la empresaria marcó un punto de inflexión.

Según reveló Paula Varela, fue ese episodio el que llevó a Chechu Bonelli a pedirle a su expareja que se retirara del hogar familiar. La decisión se dio en un contexto de alta exposición mediática, aunque la periodista optó por no hacer declaraciones públicas. En mensajes privados con Karina Iavícoli, expresó que está enfocada en cuidar a sus hijas y en recuperar su bienestar personal.

Cabe destacar que la historia entre la modelo y Darío Cvitanich comenzó en 2011, cuando se conocieron en un evento laboral. El vínculo se consolidó rápidamente y, a pesar de los desafíos que implicaba la carrera deportiva del deportista, ella decidió acompañarlo en su recorrido internacional. En 2014 se casaron y con el tiempo llegaron sus tres hijas: Lupe, Carmela y Amelia.

La separación se dio en medio de rumores y versiones cruzadas. Desde mayo comenzaron a circular comentarios sobre una posible crisis, pero ninguno de los dos lo confirmó de manera directa. Fue recién cuando se difundieron las imágenes del delantero con Ivana Figueiras que la situación se volvió más clara. La relación entre ellos dos habría comenzado recientemente, aunque no se oficializó.

Por su parte, Chechu Bonelli eligió no mediatizar el conflicto y se enfocó en preservar la intimidad familiar. Según allegados, la decisión de pedirle a Darío Cvitanich que se fuera de la casa fue tomada con firmeza, pero sin intención de generar controversia. Sino como un límite en medio de una etapa marcada por su separación.

Chechu Bonelli tomó una determinante decisión con Darío Cvitanich tras conocerse el nuevo romance del exfutbolista con Ivana Figueiras. El vínculo entre ambos, que incluyó años de convivencia y una familia consolidada, se reconfigura a partir de este nuevo escenario. La elección de la periodista marca un cierre claro en su dinámica personal y familiar.

