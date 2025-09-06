Lejos de la música, el negocio que Euge Quevedo comenzó por necesidad y hoy se convirtió en un éxito

La imagen de Euge Quevedo se volvió de lo más popular en los últimos días. La artista, que cantó el himno en el último partido de Lionel Messi en Argentina, tuvo que dejar de lado un proyecto personal que comenzó en plena pandemia debido a su ascendente carrera dentro de la música.

Sin embargo, la cantante contó ante sus seguidores cómo fue que se las tuvo que rebuscar para subsistir cuando durante la época donde había que cumplir un aislamiento estricto debido a la circulación del Covid-19.

Euge Quevedo, cantante de cuarteto | Instagram

Euge Quevedo, de la subsistencia a la fama

La carrera de Euge Quevedo en el mundo de la música estuvo truncada en 2020, cuando el avance de la pandemia mundial obligó a todos a mantenerse encerrados en sus casas como medida de prevención ante un virus desconocido. Fue en este período en el que la artista se tuvo que reinventar para poder generar ingresos económicos. Fue allí que, junto con una amiga, crearon un emprendimiento de venta de indumentaria femenina que logró escalar a pasos agigantados.

“Digo tenemos porque comenzó con una amiga en pandemia, pero ahora, claramente, lo maneja ella”, expresó la solista en su cuenta de Tik Tok, donde comparte a diario los pormenores de su ajetreada vida laboral. Aprovechando el caudal de seguidores que reúne, Euge celebró los cinco años del proyecto que comenzó como una necesidad y que, ahora, se transformó en una entrada de dinero que le permite ampliar sus ingresos.

“Vendemos ropa de mujer porque amamos la moda, pero sobre todo nos sentimos identificadas con cada una de ustedes a la hora de vestirnos”, aseguraron las dueñas en la cuenta de la marca, donde además afirmaron: “Somos dos amigas con ganas de crecer y es por eso que nos apoyamos mutuamente”.

Gracias al apoyo de sus amigos y de su familia, tiempo después pudieron abrir su primer local en Ituzaingó, un hito que llenó de satisfacción a la cuartetera. Tal es el cariño que tiene por este negocio que esporádicamente comparte ante sus más de 2 millones de seguidores, algunas de las prendas de Bouque.

Bouque, la marca de Euge Quevedo

Con el correr del tiempo y el reconocimiento de los clientes, Bouque trascendió las fronteras y escaló a la venta online, cuyos productos cuentan con precios accesibles apto para distintos presupuestos.

Los clientes pueden encontrar remeras y tops a partir de los 20 mil pesos, lo que permite renovar el guardarropa sin comprometer el bolsillo. En cuanto a las prendas de abrigo, la tienda ofrece camperas hasta los 60 mil pesos y buzos alrededor de los 40 mil pesos. Además, los pantalones y polleras se mantienen por debajo de los 30 mil pesos, consolidando una oferta atractiva para quienes buscan calidad y estilo a precios razonables.

Emprendimiento de Euge Quevedo | Instagram

En la actualidad, Euge Quevedo disfruta del éxito sobre los escenarios y de su próspero futuro profesional como una de las voces femeninas más innovadoras del cuarteto. Sin embargo, su faceta empresarial sigue latente y, aunque no pueda dedicarle tiempo completo a Bouque, siempre logra encontrar el momento justo para compartir con sus fanáticos los nuevos modelos de la marca.

NB