Rodrigo De Paul y Camila Homs tuvieron una escandalosa separación. El futbolista terminó su romance con la modelo para iniciar una relación con Tini Stoessel, ya han pasado varios meses de aquella decisión y las aguas parecen estar muy calmadas entre la expareja.

Fruto de aquel amor nacieron dos hijos, Francesca y Bautista, quienes quedaron en el medio de un conflicto legal que se resolvió y que especifica un acuerdo económico y un régimen de visitas. No obstante, días atrás, Ana Laura Román otorgó una polémica información en a La Tarde del Nueve, en el que aseguró que Rodrigo De Paul tenía más de dos meses que no veía a sus retoños.

"Hoy en el Día del Padre, creo que los chicos están con Cami. Me llegó a esta información: Debido a la gira de Tini por España, De Paul prefiere quedarse con ella allá", aseguró la panelista, destacando que el jugador de la Selección no quiere venir a la Argentina, sino, hacer que Camila Homs viaje hasta Madrid con los pequeños.

"Por eso, le habría puesto a Cami Homs un bozal legal para que no de detalles de esto. Y me están diciendo que Rodrigo hace 70 días que no ve a sus hijos", destacó Ana Laura Román.

Cómo fue el encuentro de Rodrigo De Paul con sus hijos

En este contexto, en las últimas horas, trascendió que Rodrigo De Paul se reencontró con Bautista y Francesca. La información fue revelada por Paula Varela en su cuenta oficial de Twitter. Según la periodista: "Está con sus hijos chocho en Madrid ¡y se quedan hasta el 10 que él vuelve a entrenar! ¡Por esto pidió tenerlos más días de lo que le corresponde! ¡Los nenes felices con su papá! Fueron llevados por la mamá de él. ¡No le interesa subir fotos!".

"Se dijo que él (Rodrigo De Paul) hacía mucho no veía a sus hijos. ¡Y lo más gracioso es que ahora está con ellos! ¡Lo mejor es que Camila Homs y él se están llevando súper! Ya abonó toda la compensación que acordaron y ahora sigue solo abonando como corresponde la cuota alimentaria", agregó Varela, cuestionando la información que anteriormente había mencionado Román en el ciclo de El Nueve.

