Morena Rial continúa siendo centro de polémica y noticias. La noche de este miércoles todos quedaron atónitos al revelarse en LAM que la hija de Jorge Rial había participado en un ritual umbanda junto a su hijo Francesco.

Fue Fernanda Iglesias quién soltó la primicia y aseguró: "Morena tenía antecedentes de haber hecho ritos umbanda en Córdoba. Morena fue el sábado por primera vez, sola. Llegó por un conocido que le pasó la data. A este pai en particular, que se llama Ariel González, es argentino tiene su lugar en la zona oeste, donde hacen las reuniones que se llaman Movimientos", detalló la angelita, seguidamente en pantalla revelaron una fotografía en la que se observa a la mediática con Francesco, su hijo.

Tras difundirse la información, en redes sociales abundan todo tipo de comentarios opinando al respecto y en las últimas horas en TikTok, se hizo viral un video en el que Luli Fernández confiesa un hechizo y que gana relevancia por lo abordado en LAM sobre Morena Rial.

El hechizo de Luli Fernández al mejor estilo de Morena Rial

"Cuando de golpe te pica la nariz de la nada. No es que estás con polvo doméstico, lo que sea. ¿Sabés lo que hago? Digo... si estás hablando mal de mí que te vuelva por tres, que te vuelva por tres, que te vuelva por tres. ¿Muy de gualicho no? Muy bruja. Sépanlo. La que me critica algo malo le sucederá. Tengo una energía muy poderosa", expresó Luli Fernández, dando a entender que ella devuelve las malas energía que otras personas intentan transmitirle.

Las reacciones no se hicieron esperar y mensajes como: "Mira, no sabía eso. Buen dato", "Lo voy a aplicar", "Es así de simple", "Muy bien", "Tan cierto", se pueden leer en clip de Luli Fernández.

AM