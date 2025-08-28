Cómo nació la historia de amor entre Oscar Martínez y Marina Borensztein

Oscar Martínez y su esposa, Marina Borensztein, acaban de cumplir casi dos décadas juntos y, para celebrarlo, el actor realizó un sentido posteo en sus redes sociales donde realzó el amor que lo une junto a su esposa desde el día que sus corazones se cruzaron por primera vez. "No suelo subir asuntos personales, pero hoy estamos de aniversario: ¡19 años!", escribió junto a dos fotos con un pronunciado toque retro junto a su pareja.

"Toda una cifra en los tiempos que corren. Marina me pasó estas fotos, que son en EEUU, a pocos kilómetros de N.York, año 2009", complementó el dramaturgo lleno de nostalgia y disfrutando del cariño que le brinda su compañera de vida.

Oscar Martínez y Marina Borensztein celebraron su amor en redes sociales | Instagram

La historia de amor entre Oscar Martínez y Marina Borensztein

Oscar Martínez y Marina Borensztein se conocieron en 2006 en medio de una verdadera polémica. Según allegados al flamante matrimonio, la hija de Tato Bores mantenía un vínculo sentimental con Alejandro Awada, amigo del dramaturgo y que, además, eran compañeros de trabajo en la obra Días Contados.

Por obra del destino o metáfora de la vida, los días contados tenía el romance entre Marina y Alejandro ya que al poco tiempo, anunciaron el fin de su noviazgo. Al poco tiempo, la escritora y el artista oficializaron su romance y, cinco años después, sellaron su amor con un rotundo ¡Sí, quiero! Ante los ojos de Dios y familiares y amigos cercanos.

La fiesta fue celebrada en el hotel Algodón Mansión con un dato que no pasó desapercibido: la actriz ofició como su propia wedding planner y se encargó ella misma de cada detalle de la organización. ''Fue un placer absoluto, casarme a los 44 años hizo que pudiera disfrutar de todo el proceso plenamente", expresó a La Nación.

Ana María Bravo, amiga de ambos, contó cómo fue el primer flechazo de la pareja. Según su testimonio, los actores se toparon por “casualidad” en "la plazoleta que lleva el nombre de Tato Bores, en el parque Tres de Febrero. Allí, frente al palo borracho que plantaron en honor al capocómico”.

Marina Borensztein forjó el destino con Oscar Martínez

Fue la misma heredera del fallecido capocómico quien contó que ya había puesto los ojos en Oscar Martínez, aunque él todavía no se había fijado en ella. Tal es así que, en el programa radial Cosas de Minas confesó haberle rezado a su padre para que le concediera el amor del actor y la felicidad plena para los años que le restaban de vida.

Aunque los creyentes dirían la frase “Creer o reventar”, al poco tiempo sus destinos se unieron en aquel parque: "Era la primera vez que caminaba hacia el árbol mientras me repetía: 'Papá, me quiero encontrar con Oscar Martínez'. Llegué al árbol, le agradecí por todo y seguí caminando hacia (la calle) La Pampa. Me di vuelta y, a 150 metros, aparece Oscar caminando. Yo casi le digo 'casate conmigo mañana'. y, desde allí, comenzaron a escribir su propia historia de amor cargada de momentos lindos, como turbulentos, pero siempre juntos y erigiéndose mutuamente.

Oscar Martínez y la actriz disfrutan de su amor | Instagram

“Nunca fue casualidad”, aseguró Marina Borensztein mientras se ríe con picardía. Oscar Martínez, por su parte, celebra el amor de su flamante esposa con estas pequeñas -pero contundentes- demostraciones en redes sociales, donde suele ser precavido de la intimidad de su familia. No obstante, en fechas especiales deja florecer su lado más romántico.

NB