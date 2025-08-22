Oscar Martínez es uno de los actores más importantes de la industria argentina. Sus diversos roles en películas y novelas lo llevaron a ser reconocido a nivel mundial. Sin embargo, siempre mantuvo su vida personal oculta de la farándula, por lo que solo utiliza sus redes sociales para compartir de sus trabajos alrededor del mundo. Ante esto, muchos usuarios y fanáticos se preguntaron qué era de la vida de sus cuatro hijas: Virginia, Victoria y Ana, fruto del matrimonio con Cristina Lastra, y Manuela, hija de Mercedes Morán.

Oscar Martínez

¿Quiénes son y a qué se dedican las 4 hijas de Oscar Martínez?

1. Virginia Martínez

De 1970 a 1987, Oscar Martínez estuvo casado con Cristina Lastra. Con ella, tuvo a tres hijas mujeres que son de su orgullo más grande. Virginia es una de las que está más conectada con los medios de comunicación, ya que decidió alejarse de la actuación y enfocarse en las historias que la industria cuenta. Su formación académica va desde artes visuales, hasta psicología, comunicación y antropología, pero, tras tener a su primer hijo, decidió darle una oportunidad al guión que compuso en su tiempo libre. Sin embargo, sus más grandes logros fueron La caída, Edha y Supermax, series y películas que enamoraron a los espectadores y vienen de la mente creativa de la hija de Oscar Martínez.

Virginia Martinez

2. Victoria Martínez

No todas las hijas de Oscar Martínez disfrutaron de la fama y la exposición mediática. Por el contrario a su hermana, Victoria se dedicó a la actuación y a dar talleres para enseñar sus conocimientos en el área. Si bien sus redes sociales están públicas, no publica sobre su vida desde el 2023, cuando lanzó fuertes denuncias en diferentes posteos. Victoria es madre de una hija, Violeta, y una amante de la naturaleza. En su cuenta de Instagram, compartía imágenes de paisajes, pero decidió resguardarse en la intimidad y alejarse de la vida pública.

Victoria y Oscar Martinez

3. Ana Inés Martínez

Ana es la tercera hija que tuvo con Cristina Lastra. Al igual que sus hermanas y sus padres, se dedicó al arte, pero se alejó de la actuación. En su cuenta de Instagram pública, expone su trabajo como cantante, hacedora de canciones y coordinadora de talleres de canto y música. Su estética en redes sociales va por los colores claros, destacando su personalidad tranquila y conectada con la naturaleza y sus animales. Por el contrario de sus hermanas, tiene un "hijo gatuno" que es protagonista de todos los posteos que comparte.

Ana y Oscar Martinez

4. Manuela Martínez

De 1987 al 2000, Oscar Martínez se separó y se casó con Mercedes Morán, otra actriz que también marcó nombre en la industria nacional. Con ella, tuvo una hija, en 1995, que se volvió la más reconocida en la televisión argentina. Manuela participó en películas como Sueño Florianópolis de Ana Katz, Familia sumergida de María Alché, y series como El Reino y Terapia alternativa. Además, fundó la Revista Palta, un espacio independiente de expresión artística y crítica literaria, y es madre de una hija mujer.

Manuela Martinez y Mercedes Moran

Oscar Martínez y sus hijas no muestran la intimidad de sus familias en las redes sociales, pero todos comparten una pasión muy grande por el arte y la industria nacional. En estos últimos años, el actor regresó a la Argentina, después de haber residido en España con su esposa, Marina Borensztein. Sin embargo, expresó lo mucho que extrañaba al país y a sus hijas, y que fueron ellas la razón por la que decidió volver.

A.E