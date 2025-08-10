Ricardo Darín, Diego Peretti, Oscar Martínez y Silvia Kutika arrasan en Netflix con el gran estreno de dos nuevas películas argentinas. Con historias que abordan vínculos personales, dilemas éticos y reencuentros familiares, el cine nacional vuelve a ocupar un lugar destacado a nivel internacional.

Lo dejamos acá: Ricardo Darín y Diego Peretti en un thriller psicológico

Dirigida por Hernán Goldfrid y escrita por Emanuel Diez, Lo dejamos acá es una producción producida por Kenya Films, la compañía fundada por Ricardo Darín, junto a su hijo, el Chino Darín. La historia sigue a un psicoanalista pragmático (Darín) que, tras años de práctica, comienza a cuestionar los métodos tradicionales de la psicología.

Ricardo Darín y Diego Peretti

Con el fin de buscar nuevas respuestas, el psicólogo, interpretado por el actor principal del Eternauta, decide romper con los límites convencionales de la terapia. Todo cambia cuando llega a su consulta un escritor con bloqueo creativo, Diego Peretti, cuya presencia desencadena una serie de eventos que terminan desafiando la ética profesional y las emociones personales constantemente.

Ricardo Darín

Por su parte, el film propone un cruce entre el drama y el thriller psicológico, con una narrativa que se basa en los vínculos humanos y los dilemas morales. La dupla de los actores, con una reconocida trayectoria entre el cine, la televisión y el teatro, aporta una gran solidez interpretativa a una historia que se centra en explorar los límites entre la ayuda terapéutica y la manipulación emocional.

El último gigante: reencuentros y emociones con Martínez y Kutika

En la misma línea, la segunda producción, que se está filmando en la ciudad de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones que se suma al catálogo de Netflix es El último gigante, dirigida y escrita por Marcos Carnevale. Con Óscar Martínez y Silvia Kutika en roles destacados, la película narra el reencuentro entre Boris (Matías Mayer), un guía turístico, y su padre Julián, ausente desde hace 28 años.

Oscar Martínez y Silvia Kutika

A lo largo de la trama, padre, interpretado por el actor de Toc Toc, e hijo enfrentan viejas heridas, resentimientos y la posibilidad del perdón. Por su parte, la reconocida actriz interpreta a uno de los personajes clave en este proceso de reconciliación, aportando sensibilidad y profundidad a una historia que combina emoción y reflexión.

La película fue producida por Leyenda Films y Kuarzo International Films, y cuenta con un elenco de gran reconocimiento internacional y nacional que incluye también a Inés Estévez, Luis Luque, Yoyi Francella y Alexia Moyano.

Oscar Martínez y Silvia Kutika

Según el comunicado oficial de la página de streaming, “el cine es protagonista en Netflix con nuevas producciones hechas en Argentina”. La plataforma reafirma su compromiso con la industria argentina, destacando la calidad narrativa y artística de los proyectos nacionales. “Nos apasiona ser parte de la creación audiovisual de este increíble país, promoviendo su cine dentro y fuera de sus fronteras”, expresó Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos para Latinoamérica.

Marcos Carnevale

Con propuestas que combinan producción nacional, actuaciones reconocidas y temáticas actuales, Ricardo Darín, Diego Peretti, Óscar Martínez y Silvia Kutika arrasan en Netflix con el gran estreno de dos nuevas películas argentinas. La recepción del público y el lugar que ocupan en el catálogo confirman el interés por el cine nacional en plataformas internacionales.

