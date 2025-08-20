Quién es Virginia, la hija guionista y bajo perfil de Oscar Martínez

La hija de Oscar Martínez abrió su corazón y contó en primera persona cómo es formar parte del mundo artístico diferenciándose de su padre y dejando huellas en su tarea como guionista. La primogénita del querido actor mantiene un perfil bajo diferenciándose de su hermana menor, Manuela quien también trae en sus venas el gen de la actuación.

No obstante, su pasión por la escritura la desarrolló luego de ser madre, un don que descubrió tras un año de dedicarse exclusivamente a la maternidad. Sin embargo, en los inicios de su carrera, se desempeñó como actriz, aunque no lo consideró su verdadera vocación.

Virginia, hija de Oscar Martínez



El orgullo de Oscar Martínez

Virginia es la más grande de las cuatro hijas que tiene Oscar Martínez. Su aproximación al mundo de la actuación siempre estuvo a merced de sus manos, puesto al éxito rotundo de los personajes que encaraba su padre. Al inmiscuirse en este ambiente, se dio cuenta que había algo que no la llenaba, como una vuelta de rosca.

Es así que, tras dar a luz y alejarse por unos meses de la actividad, comenzó a plasmar en un papel una vaga idea que luego se convirtió en una especie de obra de teatro. Para ella, ese fue el momento donde inició su trabajo como guionista.

Pese a haber admitido formar parte de todo lo que concierne a la producción de proyectos teatrales, admitió nunca haber formado parte de la producción per se de una obra. En este marco, admitió sentirse curiosa por disciplinas tales como la comunicación, la antropología y las artes visuales y aseguró haberse formado académicamente en estudios referidos a la escenografía y a lo vinculado con asistente de producción.

La hija de Oscar Martínez, del otro lado de la pantalla

Desde muy pequeña, Virginia tomó clases de actuación. Sin embargo, en la adolescencia abandonó sus estudios, acción que generó sentimientos encontrados en Oscar Martínez. Sin embargo, un mundo completamente relacionado a la profesión de su padre la esperaba: la escritura teatral y televisiva.

Pese a que admitió que el ambiente se presenta bastante hostil para lo que es el rol de la mujer en la creación de personajes e historias, resaltó que va en búsqueda de la autenticidad y de la autonomía. Además, la flamante autora de Edha y Supermax admitió que no se trata de que haya más escritoras, sino que lo que se cuenta en la ficción apueste a un cambio cultural y se trabajen problemáticas profundas, dejando atrás lo superficial.

Edha, serie escrita por la hija de Oscar Martínez. Netflix

Con un éxito absoluto en sus producciones, la hija de Oscar Martinez lleva bien el alto el apellido que tanto orgullo le da y tantos valores le transmitieron a lo largo de la vida pudiéndose despegar de su padre y dejando brillo propio.

NB