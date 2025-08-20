La conmovedora película sobre el Alzheimer que protagoniza Oscar Martínez y arrasa en Netflix

Nuevamente el cine español se robó el protagonismo en Netflix con la puesta en escena de Vivir dos veces, protagonizado por el actor Oscar Martínez. Este conmovedor film extranjero, estrenado en 2020 y con una buena valoración por parte del público, aborda temas sensibles que llegan al corazón del espectador y promete quedar guardada en sus memorias.

Con un elenco 100 por ciento español, el reconocido actor argentino se roba todas las miradas al interpretar a Emilio, un hombre que está siendo consumido por el Alzheimer y que decide emprender un viaje junto a su hija y su nieta antes de que la enfermedad le arrebate sus recuerdos por completo.

Película española "Vivir dos Veces". Créditos: Netflix

Oscar Martínez, en la búsqueda del amor perdido y la familia

El personaje de Oscar Martínez se enfrenta a una dura enfermedad mental degenerativa que lo pone en una encrucijada: dejar que sus recuerdos se disuelvan poco a poco viviendo una vida que no lo deja ser feliz, o intentar recuperar el amor perdido y reencontrarse con su familia desde el sentimiento más profundo y genuino.

La valentía y el humor son los rasgos característicos que giran en torno a Emilio mientras intenta reconectar con un viejo romance del pasado que nunca pudo olvidar. Es por ello que su hija Julia (Inma Cuesta) y su nieta Blanca (Mafalda Carbonell) emprenden esta aventura para ayudarlo a reconectar con su juventud y las vivencias de aquella época. No obstante, ellas también entran en un torbellino de sentimientos al descubrir mentiras y engaños propios de la dinámica familiar. Pero, el atravesar estos climas de tensión entre ellos les abre las puertas a nuevas oportunidades y nuevas formas de concebir la experiencia humana.

Oscar Martínez, entre la vulnerabilidad y la fortaleza

La película dirigida por María Ripoll pone a Oscar Martínez en el centro de la escena, donde el actor plasma con su interpretación cómo el amor y la conexión pueden ayudarnos a superar los momentos más difíciles y a encontrar la felicidad en las pequeñas cosas de la vida.

El protagonista muestra las complejidades de la enfermedad y la forma de ver la vida que ponen en manifiesto tanto su vulnerabilidad como su fortaleza. Su interpretación es un ejemplo de talento y compromiso, y demuestra por qué es uno de los actores más respetados y queridos del cine latinoamericano.

En definitiva, Vivir dos veces es una creación audiovisual que no dejará indiferente al público ya que cuenta una historia emotiva y conmovedora que hará reír, llorar y reflexionar sobre la vida, el amor y la importancia de los recuerdos. Una joya del cine español que cuenta con la actuación estelar de Oscar Martínez y un elenco de lujo. NB