Cómo sigue la salud de Chiche Gelblung tras su nueva internación: el dato esperanzador de Ángel de Brito

La nueva internación de Chiche Gelblung causó preocupación y abrió la puerta a todo tipo de especulaciones sobre su estado de salud. Después de haber recibido el alta y reaparecer el público, el periodista de modo sorpresivo regresó al Sanatorio Mater Dei por una dificultad respiratoria. Sin embargo, en las últimas horas Ángel de Brito reveló que el conductor tuvo una mejora en su cuadro médico.

Qué se sabe sobre el estado de salud de Chiche Gelblung

La nueva internación de Chiche Gelblung ocurrió días después de haber recibido el alta, tras 29 días en terapia intensiva por una trombosis que derivó a una crisis cardiovascular. De hecho el conductor dio una entrevista para sus programas de Crónica TV y de Canal 9, donde habló del cuadro que había atravesado. Pero, en las últimas horas, el conductor ruvo que reingresar al Sanatorio Mater Dei.

Chiche Gelblung

En medio de los rumores sobre la salud del comunicador de 7020, el periodista Ángel De Brito aportó una información concreta para poner frenó a las especulaciones sobre un cuadro de gravedad que surgieron sobre el estado del periodista.

A través de su cuenta de X, el conductor de LAM fue contundente y descartó las versiones que aseguraban que Gelblung estaba atravesando una situación extrema o crítica dentro del hospital y llevó tranquilidad a los seguidores del periodista. “Chiche mejora, no tiene fiebre”, reveló De Brito.

Chiche Gelblung

Cómo sigue la salud de Chiche Gelblung, según Ángel De Brito

Tras las diversas versiones del cuadro de Chiche Gelblung, Ángel De Brito amplió la información en Bondi Live y aseguró que el periodista de 82 años se encuentra en sala común de la clínica y si bien el cuadro de dificultad respiratoria existe, no tiene que ver con la magnitud de gravedad que circuló en las últimas horas. “No está en terapia, no está en agonía. El resto es pura mentira”, afirmó en su programa de streaming.

Asimismo, el conductor de LAM mencioncó que Chiche tendría problemas respiratorios y requiere seguimiento médico en la clínica. Asimismo, detalló que el cuadro es común en pacientes que estuvieron casi un mes en la Unidad de Terapia Intensiva. “Explicaron que las recaídas son normales después de internaciones tan largas. Va a estar una semana más en el Mater Dei”, anunció.

Chiche Gelblung

De esa manera, la evolución de Chiche Gelblung continuará siendo evaluada de cerca por el equipo médico del Sanatorio Mater Dei. Por su parte, su entorno más cercano se mantiene expectante y acompañan al comunicador en este momento.