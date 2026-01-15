Chiche Gelblung le respondió al hijo de Nancy Dupláa y fulminó a Matías Martin

Durante el pasado martes 13 de enero en Bendita (Canal 9), Luca Martin, hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, tuvo una frase un tanto desafortunada contra Chiche Gelblung. Los acalorados debates que se generan una vez emitidos los informes de la jornada, llevó a que el influencer dispare contra el histórico presentador televisivo y su edad: “¿Chiche no está viejo hace ya aproximadamente 300 años como para hacer esto?”. Esta frase no sólo generó una ola de críticas negativas y hater en redes, sino que, fue el propio presentador que se encargó de responderle al joven, mientras que disparó sin piedad contra su padre.

Luca, hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, contra Chiche Gelblung

El embrollo mediático comenzó cuando, tras un informe presentado por el programa vespertino tuvo a Chiche Gelblung como protagonista. Ante los dichos del comunicador en ese recorte televisivo, Luca, hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, alzó la voz y brindó su análisis sobre la figura del histórico referente televisivo. “No quiero sonar edadista con esto, el edadismo es el prejuicio a la gente de la tercera edad o gente más grande... gerontofobia”, comenzó diciendo.

Luca Martin | Instagram

Acto seguido, el panelista exclamó: “Pero, ¿Chiche no está viejo hace ya aproximadamente 300 años como para hacer esto? Con todo respeto, Chiche ya estaba viejo cuando yo era un nene. Me pone mal verlo ahora, me hace mal”.

Esta frase, lejos de suavizarlo, generó una serie de polémicas en las plataformas de interacción social, donde el joven recibió ciento de hate; al punto tal que en la siguiente emisión de Bendita tuvo que salir a aclarar y justificar sus dichos. En este marco, quien tomó la palabra fue el propio Chiche Gelblung que, al ser consultado, no dudó en arremeter sin piedad contra Luca e incluso contra su papá.

La fuerte crítica de Chiche Gelblung a Luca y Matías Martin

En una entrevista brindada para Puro Show (eltrece), Chiche Gelblung le respondió a Luca Martin luego de que se burlara de su edad. "¿Dijo que era viejo cuando él era chico? Seguramente, pero ¿qué quiere que haga? Primero hay que llegar a viejo", lanzó con suma ironía y fiel a su estilo ácido.

Para él, este comentario fue “una boludés”, pero pese a querer quitarle dramatismo a la cuestión, le agregó más leña al fuego y se cargó a Matías Martin. "No sé cómo calificarlo, es un pelotu** y el padre también. De tal palo, tal astilla. Pero más allá de todo, no me preocupa y me tiene sin cuidado". Finalmente, retomó el origen de la cuestión y señaló: "Es una opinión, está bien. Que disfrute de la edad y que se cuide, no es fácil llegar a viejo”.

Con la palabra de Chiche Gelblung queda claro que no sólo le importa poco la opinión de Luca Martin, sino que, además aprovechó para dejar bien en claro su opinión respecto al joven y a Matías Martin. En paralelo, en la web llovieron las críticas al panelista por su exabrupto televisivo y la falta de “tacto” al opinar tan libremente sobre el conductor sin valorar su trayectoria en los medios.

NB