Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, defendió a su madre y arremetió contra Nicolás Occhiato

La situación de salud de Jorge Messi quedó en el centro de la escena luego de que Florencia Peña durante su participación en Luzu TV, difundiera erróneamente la noticia de su fallecimiento. Minutos después, la familia del padre de Lionel Messi desmintió la información a través de un comunicado y aclaró que se encuentra atravesando un cuadro de salud delicado, aunque con una evolución favorable.

El comunicado de Florencia Peña.

Tras el escándalo, Florencia Peña pidió disculpas públicamente por haber dado al aire la falsa noticia y explicó que la información le había sido transmitida por la producción mientras estaba en vivo: “Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor”, escribió en sus redes sociales.

La contundente decisión de Nicolás Occhiato

Luego de que la fake news generara una fuerte repercusión, Nicolás Occhiato se expresó públicamente y manifestó su malestar por lo ocurrido. “Me indigna igual que a ustedes”, escribió el fundador de Luzu TV al despegarse de la información que se difundió durante la transmisión.

El comunicado de Luzu TV.

Horas más tarde, el canal emitió un comunicado oficial en el que lamentó lo sucedido y calificó como inadmisible la difusión de información sensible sin una verificación previa. En el mismo mensaje, informaron que se había tomado la decisión de desvincular a los responsables involucrados y señalaron que Florencia Peña dejaría de formar parte del proyecto.

Los reacción de Juan Otero al despido de Florencia Peña

En medio de la polémica que envuelve a Florencia Peña, Juan Otero utilizó sus redes sociales para mostrar públicamente su apoyo a su madre. El joven replicó distintas publicaciones de usuarios que cuestionaban la postura de Nicolás Occhiato y el manejo de la situación por parte de Luzu TV. Entre los mensajes que compartió, uno de los más comentados señalaba: “Hay que ser traicionero. A los compañeros se los banca puertas para afuera y se los caga a pe… puertas para adentro”.

Asimismo, Juan Otero también compartió mensajes que apuntaban a la responsabilidad de la producción en la difusión de la información errónea. Algunos usuarios sostenían que el problema no podía recaer únicamente sobre Florencia Peña y que el episodio evidenciaba una falla más amplia dentro del equipo encargado de verificar los datos antes de salir al aire.

Juan Otero reposteó varios mensajes defendiendo a Florencia Peña

Juan Otero reposteó varios mensajes defendiendo a Florencia Peña

Juan Otero reposteó varios mensajes defendiendo a Florencia Peña

Aunque Juan Otero no realizó declaraciones propias sobre el comunicado de Nicolás Occhiato, sus interacciones en redes sociales dejaron en claro su respaldo a Florencia Peña en uno de los momentos más difíciles que atravesó profesionalmente en los últimos años.